Nordex ve Akfen’den yenilenebilir enerjide iş birliği

Dünyanın en büyük rüzgar türbini üreticilerinden biri olan Nordex Grubu, Akfen Yenilenebilir Enerji’ye ait 5 farklı proje için toplam 102 MW’lık türbin tedariği, kurulumu ve 10 yıllık bakımı için sözleşme imzalandı. İş birliği kapsamında Nordex, 2025 sonbaharından itibaren Delta4000 serisine ait 19 türbini tedarik edecek ve beş mevcut rüzgâr santralinin genişletilmesi projeleri kapsamında türbin kurulumu gerçekleştirecek.

Çanakkale’de bulunan Hasanoba ve Kocalar rüzgar santrallerinin genişletilmesi kapsamında 5’er adet N149/5.X türbin kurulumu yapılacak. Akfen, ayrıca Denizli il sınırlarında bulunan Denizli santrali ve Osmaniye il sınırlarında bulunan Sarıtepe ve yine Çanakkale’de bulunan Üçpınar rüzgar santralleri için toplam 9 adet N133/4800 türbini sipariş etti. Delta4000 serisi türbinler, 83 ila 125 metre arasında değişen saha koşullarına göre özel seçilmiş kule yüksekliklerine sahip olacak. Türkiye'nin önde gelen yenilenebilir enerji üretim şirketlerinden biri olan Akfen ile yapılan iş birliği kapsamında Nordex, türbinler için 10 yıllık her şey dahil servis hizmeti de sunacak. Sürenin dolmasından sonra Akfen, servisi 5 yıl daha uzatma seçeneğine sahip olacak.

Nordex Türkiye ve Ortadoğu Bölgesi Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Ender Özatay, "Akfen Yenilenebilir Enerji'nin, mevcut rüzgar santrallerinin kapasitesini artırmak için bizimle çalışmayı tercih etmesi, bize olan güveninin açık bir işaretidir. Bu iş birliğinin Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılmasına önemli bir katkı sunacağına inanıyoruz. Proje kapsamında sahadaki rüzgar koşulları ile seçilen çeşitli türbin tipleri arasında büyük teknik uyumluluklar var. Bu türbinlerin Akfen santrallerine uyumu, neredeyse her rüzgar ve coğrafi koşula uygun ürün yelpazemizle müşterilerimize özel çözümler sunabilme avantajımızdır" dedi. Özatay, "Ayrıca, tüm rüzgar türbini kanatlarının Türkiye'de üretilecek olması da memnuniyet verici. Bu siparişler, müşterilerimize sürekli olarak özel çözümler sunma yeteneğimizin bir kanıtı ve ülke genelindeki servis alanlarımızı ve pazar lideri olarak varlığımızı da artırmaktadır" diye belirtti.

Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Mustafa Kemal Güngör ise, “Bu sözleşme, karbonsuz bir dünyaya katkıda bulunma misyonumuzda önemli bir adımı temsil ediyor. Nordex ile yakın çalışarak bu projeyi hayata geçirmeyi ve yenilenebilir enerji endüstrisinde mükemmeliyet için yeni ölçütler belirlemeyi dört gözle bekliyoruz" diye kaydetti.

