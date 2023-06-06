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Seza Şirketler Grubu, yeşil dönüşümü odağına aldı

Sürdürülebilir enerji yatırımları kapsamında güneş ve rüzgar enerjisine dayalı depolamalı elektrik üretim tesisleri kurmak için 2022 yılında önlisans başvurusu yapan Seza Şirketler Grubu, bu alandaki çalışmalarına hız verdi. Seza Şirketler Grubu Enerjiden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selin Açık, enerji alanında dünyanın ve Türkiye’nin geleceğinin depolama sistemlerinde olduğunu söyledi.

06 Haziran 2023 | 15:03
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Seza Şirketler Grubu, yeşil dönüşümü odağına aldı

İklim değişikliğinin etkileri ve jeopolitik gerilimler neticesinde güvenli enerji arzının dünyanın öncelikli gündemlerinden biri haline geldiğini söyleyen Seza Şirketler Grubu Enerjiden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selin Açık, “Dünya gerek net sıfır emisyon hedefine ulaşmak gerekse enerji arzı riskini azaltıp, maliyetleri düşürmek adına yeşil dönüşümü odağına alıyor. Bu doğrultuda da enerjiyi verimli kullanmak ve bu enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan tedarik etmek büyük önem arz ediyor. Biz de Seza Şirketler Grubu olarak, sürdürülebilirlik yaklaşımımız doğrultusunda doğaya saygılı üretim yapmaya, çevre bilincinin artmasına katkı sunmaya ve ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltmaya odaklanıyoruz. Bu kapsamda özellikle son birkaç yıldır odağımıza yenilenebilir enerji yatırımlarını aldık” dedi.

“Türkiye’nin temiz enerji kapasitesinin artmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz”

Enerji alanında dünyanın ve Türkiye’nin geleceğinin depolama sistemlerinde olduğunu ifade eden Açık, bu alandaki çalışmalarını şu sözlerle anlattı; “Wood Mackenzie tarafından yayımlanan ‘Güç ve Yenilenebilir Enerji’ raporuna göre dünyada bataryalı enerji depolama sistemleri alanında 2020’de 1,2 milyar dolar yıllık gelir kazanımı mevcut iken bu tutarın 2025’te 4,3 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. Uluslararası Enerji Ajansı’nın raporuna göre de ülkemizde yenilenebilir enerji beş yıl içinde yüzde 64 seviyesinde büyüyecek ve bu büyümenin yüzde 75’i rüzgar ve güneş enerjisinden elde edilecek. Bu alandaki potansiyelimizi iyi değerlendirme ve verimli kullanma noktasında depolamalı elektrik üretim tesislerine ihtiyacımız var. Bu nedenle geçtiğimiz yıl Kasım ayında yürürlüğe giren yönetmelik, gelecek adına çok önemli bir gelişme. Bu yönetmelikle birlikte elektrik depolama tesisleri, elektrik şebekesi ile entegre olacak, bu sayede de Türkiye’nin temiz enerji kapasitesi hızla artacak. Biz de Seza Şirketler Grubu olarak ülkemizin enerji alanındaki bu atılımına katkı sağlamak üzere başta yenilenebilir rüzgar enerjisi alanında yüksek verim sağlanabilecek Trakya olmak üzere İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde 13 ayrı müstakil alan için başvuruda bulunduk. Şu ana kadar yaklaşık 200 MWe kapasitede önlisansımızı teslim aldık. Toplam 302 MWe (megavat elektrik)  depolama kapasitesi oluşturmayı hedefliyoruz. Kalan önlisanslarımız da süreç içerisinde tamamlanacak. Önümüzdeki süreçte de kapasitemizi verimlilik odağında artırmaya ve enerji ekosistemine değer katmaya devam edeceğiz.”

“Çimento üretim tesisimizin elektrik ihtiyacının tamamını güneşten karşılayacağız”

Depolama sistemlerinin yanı sıra üretim tesislerinin öz tüketimi için de güneş enerjisi santrali yatırımlarına devam edeceklerini belirten Açık, “Grup şirketlerimiz arasında yer alan Seza Çimento, Cumhuriyet tarihi boyunca Doğu Anadolu Bölgesi’ne yapılmış en büyük ve en çevreci özel sektör yatırımlarından biri. Fabrikamızda yasal sınırın çok altında toz emisyon değerleriyle üretim yapıyor, baca gazını geri dönüşümde kullanıyoruz. Bunların yanı sıra öz tüketimimizi karşılamak adına geçen yıl fabrika yanına 21 MWp kapasiteli güneş enerjisi santrali kurmuş, elektrik ihtiyacımızın yüzde 30’unu güneş enerjisinden karşılamaya başlamıştık. Şimdi bu yatırıma ek olarak, 50 MWp kapasiteli bir santral daha kuracağız. Bu yıl içinde kurulumuna başlayacağımız yeni santral tamamlandığında fabrikanın elektrik ihtiyacının tamamı güneşten yani temiz enerji kaynağından karşılanmış olacak” diye konuştu.

 

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