AA muhabirinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2025 Yılı Bütçe Teklifi'nden yaptığı derlemeye göre, gelecek yıl güneş enerjisi santralleri (GES), rüzgar enerjisi santralleri (RES), jeotermal enerji santralleri (JES) ve hidroelektrik santrallerinin (HES) elektrik üretimindeki payının artırılması, doğal gaz depolarının günlük geri üretim kapasitesinin artırılması, gazın elektrik üretimindeki payının ve elektrik dağıtım ile iletimdeki kayıp oranının azaltılması hedefleniyor.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, Türkiye'nin 32 bin 195 megavat HES, 12 bin 369 megavat RES, 18 bin 756 megavat GES, 1691 megavat JES kurulu gücü bulunuyor.

Teklif kapsamında, yenilenebilir enerji kaynaklarının güvenilir, ekonomik ve kaliteli elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanımının yaygınlaştırılması öngörülüyor.

Buna göre, 2025'te kurulu gücün GES'lerde 22 bin 600 megavat, RES'lerde 14 bin 800 megavat, HES'lerde 32 bin 395 megavat, JES'lerde 4 bin 487 megavata çıkarılması, yenilenebilir kaynaklarının elektrik üretimindeki payının ise yüzde 47,8'e çıkarılması planlanıyor.

Geçen yıl 42,7 olarak gerçekleşen yenilenebilir kaynaklarının elektrik üretimindeki payının 2024 sonunda yüzde 45'e ulaşması bekleniyor.

- Doğal gazın elektrik üretimindeki payı düşecek

Elektrik üretim portföyünde bulunan ithal kaynak oranının azaltılması, arz güvenliğin güçlendirilmesi yönelik çalışmalar Bakanlığın öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

Bu çerçevede, yerli kaynakların elektrik enerjisi üretiminde kullanımının artırılması, enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasının yanı sıra elektrik ve doğal gaz arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik planlamalar öne çıkıyor.

Elektrik üretiminin yanı sıra elektrik iletim ve dağıtımında kayıp kaçak oranının düşürülmesi de öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla yerli kaynakların elektrik üretimindeki payının yıl sonu itibarıyla yüzde 58,9, 2025 itibarıyla yüzde 59,4 olması hedefleniyor.

Doğal gazın elektrik üretimindeki payının ise yıl sonu itibarıyla yüzde 20,7, 2025'te ise yüzde 18,9 seviyesine düşmesi hedefleniyor. Doğal gazın elektrik üretimindeki payı 2023'te yüzde 21,4 olarak kayıtlara geçmişti.

Öte yandan, doğal gaz depolama tesislerinde geri üretim kapasitesinin 2025'te günlük 155 milyon metreküpe çıkarılması, gaz iletim şebekesi giriş kapasitesinin yıl sonu itibarıyla günlük 525 milyon metreküpe çıkarılması ve 2025'te bu miktarın korunması, doğal gaz yer altı depolama kapasitesinin ise mevcut 5,8 milyar metreküpten 2025'te 6,3 milyar metreküpe çıkarılması planlanıyor.

- Elektrik iletim ve dağıtımındaki kayıplar azaltılacak

Elektrik iletimindeki kayıp oranının yıl sonu itibarıyla yüzde 1,98'e, 2025 itibarıyla yüzde 1,96'ya gerilemesi planlanıyor. Elektrik dağıtımındaki teknik ve teknik olmayan kayıp oranının ise yıl sonu itibarıyla yüzde 9,98, 2025 itibarıyla yüzde 9,68 düzeyinde olması öngörülüyor.

İl, ilçe ve beldelerin sokak ve caddelerinin aydınlatılmasının enerji tasarrufu odaklı yapılması çerçevesinde, yeni yapılacak genel aydınlatma tesislerinde kullanılacak LED armatür sayısının 2024 sonunda 240 bin, 2025'te ise 400 bine ulaştırılması planlanıyor.

Bu hedefler doğrultusunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına 2025 yılı bütçesinden 45,3 milyar lira ödenek tahsis edilmesi bekleniyor.