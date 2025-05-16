40 yıldır yasaktı: Nükleer enerjiye geri mi dönüyor?

Aagaard, Politiken haber kuruluşuna verdiği demeçte, Danimarka'nın enerji planlaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Hükümetin, nükleer enerji teknolojilerindeki yeni gelişmeleri takip ettiğini aktaran Aagaard, güneş ve rüzgar enerjisinin yanında yeni nükleer enerji teknolojilerini kullanmanın olası getirilerine ve risklerine yönelik kapsamlı analizlerin başlatıldığını duyurdu.

Aagaard, bu analizlerin başlatılmasının şu an için Danimarka'da 1985'ten bu yana yürürlükte olan nükleer enerji yasağının kaldırılacağı anlamına gelmediğini, yeni teknolojilerin ülkenin enerji sistemine entegre edilip edilemeyeceğinin anlaşılmasına yönelik olduğunu belirtti.

Yenilenebilir enerjinin ikinci plana atılmayacağını ifade eden Aagaard, Danimarka'nın uzun yıllardır benimsediği enerji politikasını sürdüreceğini kaydetti.

Aagaard, nükleer enerjinin kullanılması durumunda ülkenin yeni güvenlik tehlikeleriyle karşılaşabileceği ihtimaline dikkati çekerek, "Peki yakıt nereden gelecek? Günümüzde Rusya, önde gelen nükleer enerji yakıtı dağıtıcıları arasında." ifadelerini kullandı.

Hükümetin bu adımı atmadan önce güvenlik ve hazırlık faktörlerini incelemesi ve yasal düzenlemelerle ilgilenmesi gerektiğini belirten Aagaard, analizlerin yaklaşık bir yıl süreceğini söyledi.