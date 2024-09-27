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5 ülkeden güneş paneli ithalatına damping önlemi

Ticaret Bakanlığı; Malezya, Vietnam, Tayland, Hırvatistan ve Ürdün'den yapılan "bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş fotovoltaik hücreler (güneş paneli)" ithalatında metrekare başına 25 dolar dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verdi.

27 Eylül 2024 | 13:05
5 ülkeden güneş paneli ithalatına damping önlemi

Bakanlıkça hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/30) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, soruşturma neticesinde Çin menşeli söz konusu eşya ithalatında ihracatçı firma bazında metrekare başına 20 ile 25 dolar tutarlarında uygulanan yürürlükteki dampinge karşı önlemin Hırvatistan, Malezya, Tayland, Ürdün ve Vietnam menşeli/çıkışlı ithalatla etkisiz kılındığı belirlendi.

Ancak, Malezya'da yerleşik Jinko Solar Technology Sdn. Bhd., Vietnam'da yerleşik Vina Solar Technology Company Limited, JA Solar Vietnam Company Limited ve Trina Solar Energy Development Company Limited ve Tayland'da yerleşik Trina Solar Science & Technology (Thailand) Ltd. firmalarının yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemi etkisiz kılmadıkları tespit edildi.

Bu kapsamda Malezya, Vietnam ve Tayland'da yerleşik dampinge karşı önlemi etkisiz kılmayan söz konusu firmalar dışındaki firmalar ile Hırvatistan ve Ürdün'de yerleşik tüm firmalara metrekare başına 25 dolar dampinge karşı önlemin uygulanması kararlaştırıldı.

Öte yandan Bakanlık, bir başka tebliğ ile Malezya menşeli/çıkışlı "sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat" ithalatına ilişkin önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına ve anılan ithalatın İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/4) çerçevesinde Çin menşeli ithalatta uygulanan dampinge karşı önlem oranında teminata bağlanmasına karar verdi.

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Tüpraş (TUPRS) temettü ödeme tarihi ne zaman?
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HSBC'den Türkiye analizi: Borsadaki düşüş alım fırsatı mı?
Oba Makarna (OBAMS) temettü tarihi ve miktarını duyurdu
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (26 Eylül)
Borsada bugün iki şirket temettü dağıtacak (26 Eylül)
1000 Yatırımlar Holding'den (BINHO) halka arz açıklaması
SPK'dan yeni bülten: 1 halka arz ve 1 bedelsiz onayı var
Sun Tekstil (SUNTK) temettü tarihini duyurdu
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