Diyarbakır OSB'de faaliyet yürüten 350 fabrikadan 67'si öz sermaye, yatırım teşvik belgesi ya da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteğiyle kurdukları GES ile enerji maliyetlerini düşürdü.

"Yeşil enerji"yle üretim yapan fabrikalar, kapasitelerine göre enerji giderlerinde farklı oranlarda düşüş sağlıyor.

İlki 2016'da kurulan santrallerin sayısı devletin de desteğiyle 8 yılda 67'ye ulaştı.

Ekonomiye yıllık 258 milyon liralık katkı

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, AA muhabirine, yenilebilir enerjinin sanayicinin maliyetini düşürmesi açısından çok önemli olduğunu söyledi.

GES'i kurmanın bir bedelinin olduğunu fakat santralin ürettiği enerjiyle kısa sürede bu bedeli geri kazandırdığını belirten Fidan, maliyetin karşılanmasının ardından enerjinin bedava temin edilmeye başlandığını kaydetti.

Fabrikaların kapasitelerine göre kurdukları GES'lerden tükettikleri enerjinin yüzde 40 ile 70'ni karşılayabildiğini ifade eden Fidan, santralin sanayiciye ciddi anlamda avantaj sağladığını vurguladı.

OSB'de 350 fabrikanın faaliyet yürüttüğünü ifade eden Fidan, şu anda 67 fabrikada, 60 megavat kurulu güç bulunduğunu bildirdi.

Fidan, şöyle konuştu:

"Fabrikaların 74'ün de proje aşamasında. Yaklaşık 1,5 yıl sonra 50 megavat daha gücümüz kurulacak. Proje aşamasındaki GES'lerin de tamamlanmasıyla OSB'de 110 megavat kurulu güce ulaşacağız. Türkiye'de 385 OSB içinde GES kurulumu açısından 11'inci sıradayız. Hedefimiz bu sıralamada ilk üçe girmek. Tüketilen ve üretilen enerjiyi karşılaştırdığımızda GES kurulu fabrikaların toplam tükettiği elektriğin yüzde 55'ini santrallerden karşılıyor. Bu fabrikalarda kurulu GES'lerimizden Türkiye ve Diyarbakır ekonomisine yıllık ortalama 258 milyon lira katkı sağlanıyor. Yaklaşık 1,5 yıl içinde kurulacak 50 megavatlık bir gücümüz var. O da bugünkü rakamlarla yaklaşık 200 milyon lira hesaplarsak GES'lerden yıllık ortalama 460 milyon lira ülke ekonomisine katkı sağlamış olacağız. GES'ler istihdama, ihracata ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor."

Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye (TEİAŞ) ait Diyarbakır OSB Trafo Merkezindeki trafoların kapasitelerinin dolduğunu ve bu nedenle GES kurmak isteyen fabrikaların başvurusunun alınamadığını anlatan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan OSB'lere özel GES kapasitelerinin artırılmasını talep ettiklerini belirtti.

"Rekabet piyasasında elimizi çok güçlendiriyor"

Cam üretimi yapan bir firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Recep Yaşar da 2021'de fabrikalarının yaklaşık 7 bin 600 metrekarelik çatısına 1069 kilovat gücünde GES kurduklarını belirtti.

Cam temperleme işi yaptıklarından yüksek enerjiye ihtiyaç duyduklarını aktaran Yaşar, "GES bize aylık yaklaşık 550 bin lira kazanç sağlıyor. Bu bizim aylık tüketimimizin yüzde 65-70'ini karşılıyor. Sistemimiz, 24 aylık bir süreçte kurulumu için harcamış olduğumuz 660 bin doların tümünü amorti etmiş durumda. Bedava enerji, bundan mutluyuz. Bu rekabet piyasasında elimizi çok güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Yaşar, OSB'de GES kapasite artırımı olması durumunda şu anda inşa ettikleri ikinci fabrikanın 18 bin metrekarelik çatı alanına da santrali kurmayı hedeflediklerini anlattı.

PVC üretimi yapan firmada Yönetici Yardımcısı Murat Şimşek ise TKDK'dan aldıkları yüzde 60 hibe desteğiyle yaklaşık 16 ay önce fabrikanın çatısında 2 bin metrekarelik alanda GES kurduklarını kaydetti.

Santrallin kurulumu için harcanan 3 milyon liradan 1 milyon 800 bininin hibe, 1 milyon 200 bin liranın ise kendi sermayesi olduğunu aktaran Şimşek, şöyle devam etti:

"Şu anda fabrikamız yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor. Bu da bize yaklaşık 90 bin liralık bir faturaya mal oluyor. Kurduğumuz GES bu faturanın tümünü karşılıyor. Fabrikamız tam kapasiteyle çalışmış olsa tükettiğimiz enerjinin yaklaşık yüzde 50'sini GES'ten karşılamış olacaktık. 16 aylık süreçte 1 milyon 440 bin liralık bir fatura geldi ve hepsini GES'ten karşıladık. Yaptığımız 1 milyon 200 bin liralık harcamayı amorti ettik ve 240 bin lira artıya geçtik."