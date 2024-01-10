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ABD’de güneş enerjisinden elektrik üretecek

Romanya ve İtalya’da projelerinden sonra YEO, ABD'de Georgian Power Company ile 62 MWp kapasiteli güneş enerji santrali yatırımı için şirket kurduğunu açıkladı.

10 Ocak 2024 | 11:51
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ABD’de güneş enerjisinden elektrik üretecek

YEO Teknoloji, küresel enerji sahnesindeki yerini güçlendirmek adına yatırımcı kimliğiyle önemli bir adım daha attı. YEO Teknoloji’nin yüzde 100 iştiraki olan YEO Enerji Yatırımları A.Ş., ABD'nin Georgia eyaletinde 62 MWp kapasiteli bir güneş enerjisi santrali yatırımı için şirket kurdu. YEO Enerji Yatırımları A.Ş.'nin ve ABD'li yerel şirketin hisseye sahip olacağı ortaklıkta YEO Teknoloji A.Ş. aynı zamanda projenin inşaat, mühendislik, devreye alma dahil anahtar teslim işlerini üstlenecek.

2044’e kadar elektrik satacak

Georgia Eyaleti yerel elektrik dağıtım ve perakende şirketi olan Georgian Power Company ile 2044 yılına kadar geçerli elektrik alım sözleşmesinin imzalanması için süren görüşmelerin 2024’ün ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Yenilenebilir enerjide hedef büyüten YEO, ekim ayında Romanya’da 18,5 MWp kapasiteli güneş enerjisi santralini (GES) üretime almıştı. YEO, geçtiğimiz günlerde İtalya’nın Bressana bölgesinde kurulu gücü 7,4 MWp olan GES projesi yatırımına başladığını açıkladı.

Hedef 2030’da 1 GW kapasite

YEO Teknoloji CEO’su Tolunay Yıldız, yenilenebilir enerjide 2030 yılına kadar 1 GW kapasite hedeflediklerini belirterek şöyle konuştu: “YEO olarak dünyanın farklı coğrafyalarındaki ofislerimiz ve iş yapma kabiliyetimizin yanında teknoloji geliştirici ve yatırımcı kimliğimizle de büyüyoruz. Yenilenebilir enerji alanında global oyuncu olma yolunda ABD pazarında yeni adımlar atmaktan dolayı mutluyuz.”

YEO Teknoloji, özellikle yenilenebilir enerji alanında EPC olarak konumlanarak uçtan uca çözümlerle anahtar teslim kurulum hizmeti veriyor. Oluşturduğu aktif global iş geliştirme ağının yanı sıra, finansal alanda yaptığı iş birlikleriyle de yenilenebilir enerji alanındaki yatırımcılara; finans, proje, lisans, mühendislik, inşaat, satın alma, denetim gibi konularda kalıcı çözümler üretiyor.

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