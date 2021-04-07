Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), EPDK tarafından başlatılan tavan fiyat uygulamasında yürütmenin durdurulması ve iptali için davanın açıldığını duyurdu.

Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından mahkemeye taşındı.

EPGİS’tan yapılan açıklamada, “EPDK tarafından 18 Mart 2021 tarihinde başlatılan, sektöre zarar verdiğine ve haksız olduğuna inandığımız tavan fiyat uygulamasında; yürütmenin durdurulması ve iptali için sendikamız EPGİS tarafından açılacağını beyan ettiğimiz dava bugün itibari ile açılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

EPDK tarafından belirlenen ve 2 ay sürecek uygulama kapsamında, İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı en yüksek 7,07 lira, motorinin litre fiyatı 6,43 lira olacak. Anadolu Yakası’nda benzinin litresi en yüksek 7,08 liradan, motorinin ise 6,44 liradan satılacak. Ankara’da benzinin litresi en yüksek 7,13 lira, motorinin litresi de 6,49 lira olacak. İzmir’de benzinin litresi en yüksek 7,16 lira, motorinin litresi ise 6,52 liradan satılacak.