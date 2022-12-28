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  • Avrupa'da gaz fiyatı savaş sonrası en düşük seviyesine geriledi

Avrupa'da gaz fiyatı savaş sonrası en düşük seviyesine geriledi

Avrupa'da doğal gazın fiyatı, ılıman hava koşullarıyla birçok ülkede gaz depolarının yeniden doldurulması ve daha fazla yeşil enerji üretimiyle Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlamasından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

28 Aralık 2022 | 15:25
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Avrupa'da gaz fiyatı savaş sonrası en düşük seviyesine geriledi

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ocak vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 80 avrodan işleme açıldı. Gün içinde megavatsaat başına 76,18'e düşerek savaşın başlamasından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Söz konusu fiyat, Türkiye saatiyle 14.30'da dünkü kapanışa göre yüzde 1,27 azalışla 79,05 avroya indi.

Gaz fiyatının art arda sekiz işlem günü boyunca düşmesi dikkati çekti.

Fiyatlardaki düşüşte, doğal gaz tüketimini nispeten düşük tutan hava şartları ve bu nedenle birçok ülkede gaz depolarının yeniden doldurulması etkili oldu.

Gas Infrastructure Europe verilerine göre, enerji krizinden en fazla etkilenen Almanya'da gaz depolama tesislerinde doluluk mevcut durumda yüzde 88,62 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan, TTF'de işlem gören vadeli kontratların fiyatı 26 Ağustos'ta 348,8 avroya kadar çıkmıştı.

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