ARA
Bist 100
4763,93
4%
Bist 100
Dolar/TL
20,0993
0,6318%
Dolar/TL
Euro/TL
21,5273
0,478%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,071
-0,151%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1258,06
0,64%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Enerji
  • Avrupa'da gaz fiyatları enerji krizi öncesindeki seviyeye dönüyor

Avrupa'da gaz fiyatları enerji krizi öncesindeki seviyeye dönüyor

Avrupa'da doğal gaz fiyatları düşük seyreden talep ve temiz enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payının yükselmesiyle megavatsaat başı 25 euro bandına geriledi ve enerji krizinin etkilerinin arttığı Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyeye çekildi.

29 Mayıs 2023 | 15:00
0
Avrupa'da gaz fiyatları enerji krizi öncesindeki seviyeye dönüyor

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, haziran vadeli doğal gaz kontratında fiyatlar, cuma günü megavatsaat başına 24,5 avrodan kapandı.

Bugün söz konusu kontrat, kapanışa göre yüzde 3 artışla megavatsaat başı 25,3 eurodan işlem görüyor. Böylece fiyatlar, enerji krizinin etkilerinin hissedilmeye başlandığı Eylül 2021'den beri en düşük seviyesine çekilmiş oldu.

Gaz talebinin düşük seyretmesi ve depolardaki doluluk oranlarının yükselmesi ve temiz enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payının artması, son iki yıldır yüksek seyreden gaz fiyatlarındaki düşüş eğilimini destekliyor.

Salgın sonrası ortaya çıkan arz-talep dengesizliği ve Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası yaşanan tedarik kısıtları nedeniyle Avrupa'da gaz fiyatları rekor seviyeye ulaşmıştı.

27 Eylül 2021'de megavatsaat başı 24,5 euro olan gaz fiyatı, salgın sonrası artan talep ve tırmanan jeopolitik gerilimin etkisiyle 24 Şubat 2022'de 61,6 euroya çıkmıştı.

Savaş nedeniyle sürekli artış eğilimine giren fiyatlar, Ağustos 2022'de megavatsaat başı 300 euroyu aşarak tarihteki en yüksek seviyesini görmüştü.

Öte yandan, Avrupa'da fiyatlar azalan talep ve gaz depolarındaki yüksek doluluk oranlarına bağlı olarak 25 euronun altını test etmesine rağmen 2016-2020 dönemindeki ortalamaya göre hala yüksek seyrediyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1258,06 0,64%
  • ALTIN ONS 1946,84 0,01%
  • BIST 100 4763,93 4%
  • DOLAR/TURK LIRASI 20,0993 0,6318%
  • EURO/TURK LIRASI 21,5273 0,478%
  • EURO/USD 1,071 -0,151%
  • INGILIZ STERLINI 1,23534 0,03563%
  • JAPON YENI 140,34 -0,219%
  • KANADA DOLARI 1,35886 -0,20527%
  • RUS RUBLESI 80,588 2,0101%
Günün En Çok Okunanları
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazanan Türkiye'dir
Türkiye Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için sandık başına gidiyor
Türkiye Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için sandık başına gidiyor
Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için sandık başında
Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için sandık başında
ABD’de bin bayiye ulaştı
ABD’de bin bayiye ulaştı
Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonrası ilk açıklama
Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonrası ilk açıklama
YSK Başkanı Yener: Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir
YSK Başkanı Yener: Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir
Airfryer'larda yeniden ithalat gözetimi
Airfryer'larda yeniden ithalat gözetimi
Meteoroloji saat verdi... 6 il için kuvvetli yağış uyarısı
GERİ
İLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazanan Türkiye'dir
Türkiye Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için sandık başına gidiyor
Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için sandık başında
ABD’de bin bayiye ulaştı
Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonrası ilk açıklama
Türkiye Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için sandık başına gidiyor
Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için sandık başında
ABD’de bin bayiye ulaştı
Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonrası ilk açıklama
YSK Başkanı Yener: Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir
Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için sandık başında
ABD’de bin bayiye ulaştı
Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonrası ilk açıklama
YSK Başkanı Yener: Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir
Airfryer'larda yeniden ithalat gözetimi
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL