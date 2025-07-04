Barclays, 2025 petrol tahminini yükseltti

İngiltere merkezli yatırım bankası Barclays, küresel petrol talebine ilişkin beklentilerin güçlenmesi üzerine Brent tipi ham petrol için 2025 yılı fiyat tahminini yukarı yönlü revize etti.

Banka, daha önce varil başına 66 dolar olarak belirlediği tahmini 6 dolar artırarak 72 dolara çıkardı. 2026 yılı tahmini ise 10 dolarlık artışla 70 dolar olarak güncellendi.

Barclays tarafından yayımlanan analizde, İsrail ve İran arasında ABD’nin arabuluculuğuyla sağlanan ateşkesin sürmesinin jeopolitik riskleri azalttığı, bu durumun ise fiyatlardaki risk primini ortadan kaldırdığı ifade edildi.

Banka, buna rağmen fiyatların, temel göstergelerdeki olumlu seyir nedeniyle yukarı yönlü hareket ettiğini belirtti.

Küresel petrol talebi artış beklentisini de yükseltti

Barclays, küresel petrol talebi artışı beklentisini günlük 260 bin varil artırarak revize etti. Bu artışın büyük bölümünün Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkelerinden kaynaklandığı, bu bölgelerdeki talebin öngörülenin üzerinde seyrettiği belirtildi.

Ayrıca ABD'nin 2024 yılı petrol talebi büyümesi beklentisi de, yılın başında hava koşullarının etkisiyle oluşan talep artışı nedeniyle önceki tahmine göre günlük 100 bin varil artırılarak 130 bin varil seviyesine çıkarıldı.

Barclays yine de yılın ilerleyen dönemlerinde ekonomik faaliyette kademeli bir yavaşlama beklendiğine dikkat çekti.

Arz tarafına ilişkin değerlendirmelerde ise OPEC+ ülkelerinin gönüllü üretim kesintilerini hızla sonlandırması beklense de fiili üretim artışının bu sürecin gerisinde kalabileceği ifade edildi.

Barclays, bazı üretici ülkelerin geçmişte kotalarının üzerinde üretim yapmış olması nedeniyle bu dönemde üretimi sınırlamak zorunda kaldığını vurguladı.

Banka, Mart-Mayıs 2025 döneminde OPEC+ grubunun hedef üretiminin günlük 548 bin varil artırıldığını, ancak bu dönemde fiili üretimin büyük ölçüde sabit kaldığını belirtti. Bu durumun, genel anlamda grubun üretim kotalarına daha yüksek düzeyde uyum göstermesiyle sonuçlandığı kaydedildi.