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Benzin ve motorine KDV zam geldi

KDV artışı sonrası benzinin litresine ortalama 45, motorinin litresine ise 43 kuruş zam geldi.

10 Temmuz 2023 | 09:16
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Benzin ve motorine KDV zam geldi

Akaryakıtta KDV oranının yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltilmesiyle benzin ve motorine zam geldi.

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine ortalama 45 kuruş, motorinin litresine ise 43 kuruş zam geldi.

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul Avrupa yakasında 26.66 lira, Ankara'da 27.11 lira, İzmir'de 27.17 lira, Adana'da 27.54 lira, Bursa'da 27.16 lira, Diyarbakır'da ise 27.81 liraya yükseldi.

Motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 25.22 lira, Ankara'da 25.65 lira, İzmir'de 25.81 lira, Adana'da 26.09 lira, Bursa'da 25.71 lira, Diyarbakır'da ise 26.27 lira oldu.

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