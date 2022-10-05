6 Ekim’den geçerli olmak üzere benzin ve motorinin fiyatına zam, LPG’ye indirim bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle akarayakıt fiyatlarına etkisi devam ediyor.

Bugün benzinin litresine 62 kuruş, motorinin litresine 1,10 TL zam geldi. Pompaya yeni zam ise yolda. 6 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 74 kuruş, motorinde 1 lira 39 kuruş zam bekleniyor.

Otogaz grubunda ise 76 kuruş indirim bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul’da motorin litre fiyatı 24,22 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19,86 satılıyor.