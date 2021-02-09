Doğanlar Holding enerji alanında faaliyet gösteren iştiraki Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş’nin halka arzı çalışmalarında ilk adım atıldı. Biotrend Enerji, halka arzda konsorsiyum eş liderlerinin; Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. olduğunu açıkladı.

Bünyesindeki şirketlerle; enerji, mobilya, inşaat ve perakende sektörlerinde hizmet veren Doğanlar Holding, yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren şirketi Biotrend Enerji’yi halka arz etmek için çalışmalarını hızlandırdı. Sürecin ilk adımı olarak konsorsiyum eş liderleri Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ile halka arza ilişkin yetkilendirme sözleşmesi imzalandı.

Biotrend Enerji’nin halka arz sürecini değerlendiren Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan; Biotrend Enerji ile yenilenebilir enerji alanında yaratılan farkı, daha fazla kişiye duyurma şansı yakalayacak olmanın heyecanı içerisinde olduklarını belirterek, “Sürdürülebilir bir dünya için en önemli adımlardan biri; yenilenebilir enerji kaynakları. Bu alanda yaptığımız yeni yatırımlarla toplumun geleceğine ve sağlığına da yatırım yapıyoruz. Kurulduğumuz ilk günden itibaren yenilikçi teknolojiler ve atık yönetimine yeni bir perspektiften bakmayı ilke edindik. Bu şekilde, yenilenebilir enerji üretim alanında portföyümüzü her yeni dönemde biraz daha genişletiyoruz” dedi.