Bu kış doğal gaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar açıkladı

Bayraktar, CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü Programı'nda enerji gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gabar'daki sahalarda günlük petrol üretim çalışmalarına değinen Bakan Bayraktar, "Şırnak'ta bugün itibarıyla 32 bin varilin üzerinde petrol üretiyoruz." ifadesini kullandı.

Bayraktar, Gabar'daki mevcut üretimin yaklaşık 20 kuyudan sağlandığını belirterek, 2024 sonu Gabar günlük üretim hedefinin 100 bin varil olduğunu ve keşif çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

2023'te doğal gaz ve elektrikte destek 282 milyar lira oldu

Doğal gaz ve elektrikte geçen yıl verilen toplam destek tutarının yaklaşık 282 milyar lira olduğunu aktaran Bayraktar, "Biz imkan, kabiliyetler, hazinenin durumu çerçevesinde vatandaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Şu anda doğal gaza herhangi bir zam gözükmüyor. Bu kış doğal gaza bir zam planlamıyoruz. Şu anda Türkiye'de doğal gaz ve elektrikte o kadar büyük bir destek sağlıyoruz ki Avrupa'da elektrikte ve doğal gazda en ucuz 2. ülkeyiz." diye konuştu.

Dar gelirli ailelere doğal gaz ve elektrikte desteğin devam ettiğini ifade eden Bayraktar, elektrikte 4,1 milyon haneye destek verildiğini ve konutlarda elektriğin yaklaşık yüzde 50'sinin devlet tarafından karşılandığını anlattı.

"Akkuyu'nun ilk reaktörü 29 Ekim 2024'te devreye alınacak"

Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşa sürecine ilişkin, sahada çok büyük bir ilerlemenin olduğunu ve 4 reaktörün inşasının aynı anda yapıldığını söyledi.

Bayraktar, hedeflerinin ilk reaktörü bu sene içinde devreye almak olduğunu belirterek, "Ruslarla beraber konuştuğumuz hedef tarihimiz 29 Ekim 2024. Cumhuriyetimizin 101. yılında Türkiye'nin bir nükleer santralden elektrik üretmesi çok daha anlamlı olacak." dedi.

Ülkenin yenilenebilir enerji kapasitesine ilişkin de bilgi paylaşan Bayraktar, yenilenebilir enerjinin toplam elektrik kurulu gücündeki payının yüzde 55'e, üretimdeki payının ise yüzde 40'lara ulaştığını kaydetti. Bayraktar, yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payını 2035'lerde yüzde 50-55'lere çıkarmayı hedeflediklerini aktardı.

Bayraktar ayrıca Türkiye'nin 7 Ocak'ta tükettiği elektriğin yüzde 28'ini rüzgardan karşıladığına ve bunun rüzgardan yapılan günlük üretim konusunda bir rekor olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin son zamanlarda Macaristan, Moldova gibi Avrupa ülkeleriyle yaptığı anlaşmaları anımsatan Bayraktar, ülkenin doğal gaz boru hatları, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminalleri, yüzer LNG tesisleriyle sahip olduğu altyapı sayesinde doğal gazı sadece tüketen değil ihraç eden bir ülke haline geldiğini dile getirdi.

Bayraktar, Türkiye'nin doğal gazın Avrupa'ya ulaştırılması konusunda en uygun rota olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye denklemde olduğu sürece hem Türkiye hem paydaş ülkeler kazanır. Birçok proje konuşuluyor biz insanlara şunu söylüyoruz. 'Endişe etmeyin gazınız şuraya (Türkiye'ye) geldiği anda Avrupa'ya ulaşmış demektir'." ifadelerini kullandı.