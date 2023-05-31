Bursalı Copa’dan Çin’e yatırım hamlesi

Copa Isı Sistemleri, kombi satmaya başladığı Çin pazarına yatırım yapmayı planlıyor. Çinli iş ortaklarıyla çalışmaların sürdüğünü söyleyen Copa Isı Sistemleri Genel Müdürü Oktay Erdinç, beş yıl içinde 300 milyon Euro ciroya ulaşmayı hedeflediklerini söylüyor.

Bursa’da kurulan Copa Isı Sistemleri, dört kıtada 40’tan fazla ülkeye ürün ihracatı yapıyor. Türkiye’de en çok radyatör ihracatı yapan ikinci firma olan Copa, 2022 yılında Bursa Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan tesisinden dünyaya 30 bin adet kombi sattı.

Isıtma sistemlerinde uzmanlaşan Copa, üretimdeki deneyimini yurtdışına taşımaya hazırlanıyor. Radyatörün ardından 2022 yılında Çin’e kombi ihraç etmeye başlayan Copa’nın Çin pazarında yatırım planı var. Çin’de üretime yönelik yatırım yapmayı planladıklarını söyleyen Erdinç, “Ülkede panel radyatör üretimi yoktu artık başladı.

Bizim de bilgi birikimimiz çok fazla. İyi bildiğimiz işleri yapmaktan çekinmeye bir kadromuz var. Burada başarılı bir yatırıma imza atma hedefimiz var. Ülkedeki iş ortağımızla araştırmalarımız sürüyor” diyor.

İngiltere ve Romanya’ya yapılacak yatırımlarla atılım hedefleyen şirket, beş yıl içinde 300 milyon Euro’luk ciroya ulaşmayı hedefliyor.

Üretiminin yüzde 80’ini ihraç eden Copa; Çin’in yanı sıra İngiltere, Romanya, Polonya, Sırbistan ve İsveç gibi birçok ülkeye ihracat yapıyor.

Turquality programına dahil olmak için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Erdinç, Kuzey ve Güney Amerika pazarına girmeyi planladıklarını belirtiyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.