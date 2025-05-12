Conrad Istanbul Bosphorus’un tüm enerjisi güneşten

Aksoy Holding iş birliği ile hayata geçirilen proje, Conrad Istanbul Bosphorus’un önümüzdeki 20 yıl boyunca tüm enerji ihtiyacını yenilenebilir enerjiden sağlamasına olanak tanıyacak.

Conrad Istanbul Bosphorus, Türkiye’deki uluslararası zincir oteller ve Hilton Grubu otelleri içerisinde bir ilki gerçekleştirerek sürdürülebilir turizm alanında sektöre örnek olmayı hedefliyor. Otelin karbon ayak izini önemli ölçüde azaltacak olan bu proje, Hilton Grubu'nun global sürdürülebilirlik stratejisiyle de uyumlu olarak, çevresel etkileri azaltmaya yönelik somut bir adım niteliğinde.

TURİZMDE YENİLENEBİLİR ENERJİ DÖNEMİ

Aksoy Holding ve Conrad Istanbul Bosphorus’un sürdürülebilir turizme yönelik bu ortak vizyonu, yalnızca otelin operasyonel süreçlerini değil, aynı zamanda turizm sektöründeki sürdürülebilirlik uygulamalarını da dönüştürecek bir model oluşturuyor.

‘428 BİN AĞAÇ DİKİMİNE EŞDEĞER’

Conrad Istanbul Bosphorus Genel Müdürü Rainer Gieringer, konuyla ilgili şunları söyledi: “Conrad Istanbul Bosphorus olarak Hilton Grubu Otelleri içerisinde ilk olan bu proje ile sadece otelimizin değil, tüm sektörün sürdürülebilir turizm anlayışını benimsemesine ilham vermeyi amaçlıyoruz. Proje ile 2025 yılı sonuna kadar 7.941 MWh enerji üretimi ve 7.917,177 ton karbon emisyonu azaltımı hedefimiz bulunmaktadır. Bu miktar, yaklaşık 428.814 adet ağaç dikimine eşdeğerdir. Markamızın 2030 yılına kadar karbon ayak izimizi yarıya indirme hedefi doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisine geçişimiz büyük bir adım. Sürdürülebilir turizmin öncülerinden biri olarak, enerji ihtiyacımızı yenilenebilir kaynaklardan karşılamanın sorumluluğunun bilincindeyiz."

Aksoy Holding CEO’suBatu Aksoy ise, “Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde hayata geçirdiğimiz 4 milyon USD yatırım değerinde ve 5 MW kurulu gücündeki Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımımız sayesinde Conrad Istanbul Bosphorus’un enerji ihtiyacının tamamını 20 yıl boyunca güneşten karşılayacak olmaktan dolayı büyük bir gurur duyuyoruz. Sürdürülebilir turizmi desteklemek ve temiz enerji kullanımını teşvik etmek önceliklerimiz arasında yer almaya devam edecek.” ifadelerini kullandı.