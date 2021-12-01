Deutsche Bank, OPEC+’ın yarın yapacağı toplantıda üretimin günlük 400 bin varil artırılması planını erteleme yönünde bir karar alsa bile petrol fiyatlarında düşüşün süreceğini savundu.

Deutcshe Bank analistleri yayınladıkları raporda, “OPEC’in üretim artırımına ara vermesinin fiyatları yukarı taşıyacak bir adım olacağı yanlış bir düşünce olacaktır. Yaptığımız modellemeler, OPEC+ üretim artışını nisan ayına kadar ötelese bile ilk çeyrekte arz fazlası oluşacağına işaret ediyor” ifadelerine yer verdiler.

Analistler, arz fazlasının etkisi ile NYMEX’te Batı Teksas petrolünün gelecek yıl 60 dolar/varil seviyesinin altına inebileceğini öngördüler.

NYMEX’de Ocak vadeli Batı Teksas petrolü şu sıralarda düne göre 1,67 dolar artışla 67,85 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor. Mart vade için de fiyat 67,18 dolar seviyesinde.

ICE’de Şubat vadeli Brent petrolü de düne göre 1,85 dolar artışla 71,08 dolar/varil seviyesinde.