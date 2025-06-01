Dicle Elektrik’ten Güneydoğu’ya 120 milyar TL’lik yatırım

Dicle Elektrik, faaliyet gösterdiği Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan altı ildeki yatırımlarının açılışını, bu yıl ilk kez Diyarbakır’da düzenlediği DicleFest’te bölge halkı ile yaptı. Park 75’te kurulan festival alanındaki açılışa, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli, Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

2013 yılından bu yana bölgede yaptığı yatırımlarla dijital dönüşümden altyapı yenilemelerine, Ar-Ge çalışmalarından teknoloji odaklı çözümlere kadar birçok projeyi hayata geçiren Dicle Elektrik, hizmet bölgesine 60 milyar TL’nin üzerinde yatırım yaptı. Önümüzdeki 5 yılda ise 60 milyar TL tutarında ek yatırım hedefleniyor.

Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan altı ilde hizmet ve teknoloji odaklı faaliyetlerini sürdüren Dicle Elektrik, bugüne kadar yaptığı yatırımların açılışını Diyarbakır’da ilkini düzenlediği özel bir etkinlikle duyurdu. Park 75’te düzenlenen DicleFest kapsamında gerçekleştirilen açılışa, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli, Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay ve Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas’ın yanı sıra çok sayıda davetli yer aldı.

Türkiye Yüzyılı’nda enerjide tam bağımsızlık hedefiAçılışta söz alan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, çocuklara ve gençlere hitap eden inovatif yaklaşımı için Dicle Elektrik’e teşekkür ederek şunları söyledi:

“Bireylerden başlayarak kurumlara, yatırımcılara, devletlere kadar iş yapabilmenin en önemli unsuru enerjiye sahip olabilmektir. Bu bakımdan enerji tarihten bu yana uluslararası ve devletlerarası ilişkilerde çok önemli bir güç unsuru olarak yerini muhafaza ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği Türkiye Yüzyılı vizyonu içerisinde ülkemizin enerjide kendine yetecek bir kapasiteye ulaşması gerekiyor. Bununla ilgili ciddi adımlar da atılıyor. Bir yandan bölgemizde petrol arama faaliyetleri büyük bir ivme kazandı. Öte taraftan devletimizin stratejik anlamda kıymet verdiği doğalgaz arama faaliyetleri kapsamında Karadeniz ve Akdeniz’de çok önemli mesafeler kat edildi. Mersin Akkuyu Nükleer Enerji Santrali de tamamlanma aşamasına geldi. Türkiye’nin üzerinde çalıştığı emek verdiği yenilebilir enerji kaynaklarında da yatırımlar artarak devam ediyor. Türkiye’nin bu enerji yatırımlarıyla hedefi, Türkiye Yüzyılı’nda enerji ithal eden değil kendi enerjisini üretebilen, kendine bu anlamda yeten bir ülke haline gelmesidir.”

Dicle Elektrik’in özellikle Diyarbakır merkez ilçelerinde ve diğer kırsal ilçe merkezlerinde önemli yatırımlar yaptığını memnuniyetle takip ettiklerini belirten Zorluoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Dicle Elektrik’in 5 yıllık stratejik hedefleri arasında yer alan kırsal alanı düzenleme ve buralarda kaliteli kesintisiz enerjiyi sunma hedeflerini doğru buluyoruz. Finansman anlamında da ayırdıkları bütçenin yüzde 60’ı gibi bir rakamı kırsal altyapı yatırımlarına harcayacaklarını görmek memnuniyet verici. Valilik olarak tüm kurumlarımızla birlikte kırsal alandaki kaliteli enerji arzının sağlanması noktasında tüm çalışmalarında yanlarındayız.”

Elektriğin su kadar önemli bir enerji türü olduğunun altını çizen Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, elektriğin boşa harcanmaması gerektiğini belirterek, Dicle Elektrik’in 500 milyar TL’nin üzerinde tasarruf sağladığını, bu anlamda da kayıp kaçak konusunda önemli bir etkiye sahip olduğunu vurguladı.

Dicle Elektrik’in modern ve inovatif yatırımlarının bölge için ciddi katma değer sağladığını ve bunu takdirle karşıladıklarını sözlerine ekleyen Vali Zorluoğlu; Diyarbakır’a yapılması planlanan Bilim Merkezi projesi çerçevesinde iş birliği yapılması çağrısında bulundu.

“Toplam yatırım tutarı 120 milyar TL’yi aşacak”

Festival kapsamında konuşan ve Dicle Elektrik’in yatırım planlarını açıklayan Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, “Dağıtım bölgemiz olan Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ta 2013 yılından bu yana akıllı şebeke dönüşümünden kırsal alan yatırımlarına, yenilemeden aydınlatma projelerine kadar geniş bir alanda yıllık ortalama yatırım tutarımızı yaklaşık 10 kat artırarak, toplamda 60 milyar TL’lik bir yatırım gerçekleştirdik. Buradaki en büyük payı yüzde 25 ile akıllı şebeke projelerimiz oluşturdu. Söz konusu yatırımlarımızla birlikte 8 bini aşkın çalışanımızla bölgenin en büyük istihdam sağlayan şirketlerden biri haline geldik. Bununla birlikte önümüzdeki beş yılda yeni yapacağımız 60 milyar TL’yi aşkın yatırımla bölgemize toplamda 120 milyar TL’yi aşkın bir katma değer sağlamış olacağız” diye konuştu.

“Türkiye’nin en dijital elektrik dağıtım şirketiyiz”

Yaptıkları yatırımlarla Türkiye’nin en dijital elektrik dağıtım şirketi olduklarının altını çizen Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas şunları söyledi:

“Dicle Elektrik olarak bir elektrik dağıtım şirketinin ötesinde; bir teknoloji şirketiyiz. Bugün Türkiye genelinde Otomatik Sayaç Okuma Sistemi’ne dahil yaklaşık 2 milyon 800 bin abonenin 1 milyon 250 bini bizim bölgemizde bulunuyor. EPDK tarafından gerçekleştirilen Dijital Olgunluk Modeli araştırmasında, Türkiye’nin en yüksek olgunluk derecesine sahip dağıtım şirketi olarak seçilmemiz de bu yenilikçi ve teknoloji odaklı yaklaşımımızın bir sonucu.”

Arvas son olarak, elektrik dağıtım sektörünün ilk Ar-Ge merkezine sahip olduklarını, bu merkezde 79 proje ve 25’in üzerinde akademik yayın ve tescilli buluşa imza attıklarını belirterek, şimdiye kadar 15’ten fazla üniversite ve 50’nin üzerinde firma ile iş birliği yaptıklarını sözlerine ekledi.

Yatırımların heyecanı DicleFest’te yaşanıyor

Dicle Elektrik, bölgeye yaptığı yatırımların heyecanını bölge halkıyla paylaşmak amacıyla DicleFest Enerji Festivali’ni hayata geçirdi. Dev bir planetaryum çadırının da yer aldığı festivalde; şirketin çalışmalarını anlatan etkinlik alanlarının yanı sıra genç ve yetişkinlerin eğlenirken öğrenebilecekleri özel deneyim alanları da yer alıyor. DicleFest, 28 Mayıs – 1 Haziran tarihleri arasında Park 75’te ziyarete açık olacak. Festival, Diyarbakır’ın ardından Batman, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Siirt illerinde de düzenlenecek.

