Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada, "7. nesil sondaj gemimiz Abdülhamid Han ile Göktepe-3 Kuyusu'nda 27 Mart'ta başlayan çalışmalarımız dün itibarıyla tamamlandı. 2 bin 154 metre su derinliğinde açılan 49 günlük sondaj log ve test operasyonları sonucunda 3 bin 500 metre derinlikte tamamlanan Göktepe-3 Kuyusu'ndan dün müjdeli bir haber aldık. Büyük titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde hamdolsun sahada 75 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi yaptık. Bu miktarla konutlarımızın ihtiyacını yaklaşık 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayacağız. Doğal gaz keşfimizin ekonomik değeri ise 30 milyar dolardır. Sahanın geliştirilmesinde Sakarya Projesi için yaptığımız yatırımlarla yüzer üretim platformunu kullanacağız. Dolayısıyla sahanın ekonomik katkısı çok daha büyük olacak" dedi.

DÜN TESTLER NETİCELENDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ise "Göktepe-3 kuyusunda dün itibarıyla testler neticelendi. Sayın Cumhurbaşkanımıza Arnavutluk'a gitmeden önce bilgisini arz ettim. Hamdolsun 75 milyar metreküplük, yani piyasa değeri 30 milyar dolar olan ve Türkiye'deki bütün hanelere 3,5 yıl boyunca doğal gaz sağlayabilecek büyük bir rezervi keşfettik" bilgisini paylaştı.

GÖKTEPE 3 KUYUSU NEREDE?

Bakan Bayraktar önceki gün Göktepe-3 kuyusunda görev yapan derin deniz sondaj gemisi Abdulhamid Han'ı ziyaret etmişti. Bayraktar Göktepe 3 kuyusu için "Bir keşif kuyusu. Yavuz, Fatih ve Kanuni gemilerimiz şu anda Sakarya Gaz Sahası'nın üretimini geliştirirken, bu arada bulduğumuz boşlukta da 27 Mart'ta bu bölgede sondaja başladık. Abdulhamid Han, 19 Mayıs'ta buradaki görevini tamamlamış olacak" demişti. Bayraktar yerle ilgili de şu bilgileri paylaşmıştı.

Filyos'tan (Zonguldak) 180 kilometre uzaklıkta Bulgaristan-Türkiye Münhasır Ekonomik Bölge sınırına çok yakın bir lokasyonda bulundukları bilgisini paylaşan Bayraktar, "2 bin 154 metrelik bir su derinliğinin ardından yaklaşık 3 bin 500 metre derinlikte sondaj devam ediyor. Birkaç güne kadar nihai testler bitecek ve bu sahayla alakalı neticeyi inşallah Cumhurbaşkanımız aracılığıyla milletimize ulaştırmış olacağız" diye konuşmuştu.

Karadeniz'de sondaj çalışmalarında sona yaklaşıldı



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ⤵️



— Yavuz, Fatih ve Kanuni gemilerimiz şu anda Sakarya Gaz Sahası'nın üretimini geliştirirken, bu arada bulduğumuz boşlukta da 27 Mart'ta bu bölgede sondaja başladık



—… pic.twitter.com/GxXDFVzahA May 16, 2025



