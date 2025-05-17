ARA
DOLAR
38,86
0,39%
DOLAR
EURO
43,37
0,18%
EURO
GRAM ALTIN
3999,38
-0,80%
GRAM ALTIN
BIST 100
9668,36
1,33%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Doğal gaz bulunan Göktepe 3 kuyusu nerede?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bugün yaptığı açıklamada Karadeniz'de, Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük, ekonomik değeri 30 milyar dolar olan ve Türkiye'deki bütün hanelere 3,5 yıl boyunca doğal gaz sağlayabilecek büyük bir rezervin keşfedildiğini söyledi. Peki, Göktepe 3 kuyusu nerede?

17 Mayıs 2025 | 18:30
Son Güncellenme: 17 Mayıs 2025 | 19:02
Doğal gaz bulunan Göktepe 3 kuyusu nerede?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada, "7. nesil sondaj gemimiz Abdülhamid Han ile Göktepe-3 Kuyusu'nda 27 Mart'ta başlayan çalışmalarımız dün itibarıyla tamamlandı. 2 bin 154 metre su derinliğinde açılan 49 günlük sondaj log ve test operasyonları sonucunda 3 bin 500 metre derinlikte tamamlanan Göktepe-3 Kuyusu'ndan dün müjdeli bir haber aldık. Büyük titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde hamdolsun sahada 75 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi yaptık. Bu miktarla konutlarımızın ihtiyacını yaklaşık 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayacağız. Doğal gaz keşfimizin ekonomik değeri ise 30 milyar dolardır. Sahanın geliştirilmesinde Sakarya Projesi için yaptığımız yatırımlarla yüzer üretim platformunu kullanacağız. Dolayısıyla sahanın ekonomik katkısı çok daha büyük olacak" dedi.

DÜN TESTLER NETİCELENDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ise "Göktepe-3 kuyusunda dün itibarıyla testler neticelendi. Sayın Cumhurbaşkanımıza Arnavutluk'a gitmeden önce bilgisini arz ettim. Hamdolsun 75 milyar metreküplük, yani piyasa değeri 30 milyar dolar olan ve Türkiye'deki bütün hanelere 3,5 yıl boyunca doğal gaz sağlayabilecek büyük bir rezervi keşfettik" bilgisini paylaştı.

GÖKTEPE 3 KUYUSU NEREDE?

Bakan Bayraktar önceki gün Göktepe-3 kuyusunda görev yapan derin deniz sondaj gemisi Abdulhamid Han'ı ziyaret etmişti. Bayraktar Göktepe 3 kuyusu için "Bir keşif kuyusu. Yavuz, Fatih ve Kanuni gemilerimiz şu anda Sakarya Gaz Sahası'nın üretimini geliştirirken, bu arada bulduğumuz boşlukta da 27 Mart'ta bu bölgede sondaja başladık. Abdulhamid Han, 19 Mayıs'ta buradaki görevini tamamlamış olacak" demişti. Bayraktar yerle ilgili de şu bilgileri paylaşmıştı.

Filyos'tan (Zonguldak) 180 kilometre uzaklıkta Bulgaristan-Türkiye Münhasır Ekonomik Bölge sınırına çok yakın bir lokasyonda bulundukları bilgisini paylaşan Bayraktar, "2 bin 154 metrelik bir su derinliğinin ardından yaklaşık 3 bin 500 metre derinlikte sondaj devam ediyor. Birkaç güne kadar nihai testler bitecek ve bu sahayla alakalı neticeyi inşallah Cumhurbaşkanımız aracılığıyla milletimize ulaştırmış olacağız" diye konuşmuştu.


 

İlgili Haberler
'Göktepe-3 kuyusunda keşfedilen rezervin değeri 30 milyar dolar'
'Göktepe-3 kuyusunda keşfedilen rezervin değeri 30 milyar dolar'
0
  • ALTIN GRAM - TL 3999,38 -0,8%
  • ALTIN ONS 3201,12 -1,2%
  • BIST 100 9668,36 1,33%
  • DOLAR/JAPON YENI 145,645 -0,03%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39715 0,08883%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 81 1,0262%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,8576 0,3909%
  • EURO/DOLAR 1,1165 -0,1877%
  • EURO/TURK LIRASI 43,3705 0,1825%
  • STERLIN/DOLAR 1,32795 -0,19953%
Borsa Haberleri
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
BİM, Koza, Ford, Mavi... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Hiç hisse satmamış olsa ne olurdu? Hesaplandı
Borsa şirketinin ünvanı değişti: Yeni isim...
Borsada salı günü temettü dağıtacak 3 şirket
Borsada cuma günü temettü açıklayan 2 şirket
Borsa, altın, dolar... Bu haftanın kazandıranı, kaybettireni belli oldu
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası çarşamba günü yapılacak
Bugün bedelsiz kararı duyuran 2 şirket
Gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası çarşamba günü yapılacak
SPK'dan yeni bülten: 1 bedelli, 1 bedelsiz onayı
15 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Turkcell, temettü miktarı ve tarihini duyurdu (15 Mayıs)
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı
GERİ
İLERİ
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
BİM, Koza, Ford, Mavi... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Hiç hisse satmamış olsa ne olurdu? Hesaplandı
Borsa şirketinin ünvanı değişti: Yeni isim...
Borsada salı günü temettü dağıtacak 3 şirket
Borsada cuma günü temettü açıklayan 2 şirket
Borsa, altın, dolar... Bu haftanın kazandıranı, kaybettireni belli oldu
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası çarşamba günü yapılacak
Bugün bedelsiz kararı duyuran 2 şirket
Gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası çarşamba günü yapılacak
SPK'dan yeni bülten: 1 bedelli, 1 bedelsiz onayı
15 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Turkcell, temettü miktarı ve tarihini duyurdu (15 Mayıs)
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL