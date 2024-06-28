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Doğalgaza temmuzda zam var mı?

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), temmuz itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı gaz ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.

28 Haziran 2024 | 09:25
Doğalgaza temmuzda zam var mı?

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda temmuzda geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine temmuzda uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

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Lila Kağıt (LILAK) temettü kararını duyurdu
Orge'den pay geri alım açıklaması
Küresel halka arzlar yılın ilk yarısında geriledi
TOFAŞ'dan (TOASO) üretime geçici ara
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Seğmen Kardeşler halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
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