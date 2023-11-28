Dünya temiz enerjiyi konuşurken petrole dev yatırım planlayan ülke

Dünyanın büyük ekonomileri temiz enerjiye yoğun yatırım yapıp fosil yakıtlardan vazgeçerken, Brezilya petrol üretimine her zamankinden daha fazla para harcamayı planlıyor. Makaleye göre ülkenin planı, Rio de Janeiro kıyılarının açıklarındaki derin sulardaki petrol rezervlerini ve Amazon Nehri'nin ağzındaki potansiyel olarak büyük rezervleri hedefliyor.

Şirketin CEO'su Jean Paul Prates Cuma günü The Wall Street Journal'a verdiği bir röportajda "Birinin petrol üretmesi gerekiyor, değil mi?" dedi.

Prates tarafından yapılan yatırım planı, Petrobras'ın 2023-2027 dönemi için önceki beş yıllık planında açıkladığı 78 milyar dolarlık yatırımdan %31 daha fazla. Planda, harcamaların yüzde 70'inden fazlasının üretim ve keşif için harcanacağı belirtildi.

Prates, "Dünyanın temiz enerjiye ve giderek daha fazlasına ihtiyaç duyduğu sonucuna varmamız ve bir gecede pompalamayı bırakmamız gerektiği anlamına gelmiyor" dedi.

Prates, petrolden elde edilen kâr olmasaydı Petrobras'ın yenilenebilir enerjiye yatırım bile yapamayacağını söyledi ve "Bu geçiş devam eden bir süreçtir" diye konuştu.

Brezilya dünyanın dokuzuncu büyük ve Latin Amerika'nın açık ara en büyük üreticisi. Ülke eylül ayında günde 4,7 milyon varil ile rekor petrol ve gaz üretimi gerçekleştirdi.

Petrobas, geçmişte yıllarda çalkantılarla gündeme gelmişti. Dev şirketle ilgili son dönemde ise yetkililerin firmanın gidişatından memnun olmadığı söylentisi ve Petrobras işçi sendikasının Prates'in siyasi baskı altında olduğunu söylemesi gibi iddialara basına yansımıştı.