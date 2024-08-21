ARA
DOLAR
33,92
0,09%
DOLAR
EURO
37,74
0,09%
EURO
GRAM ALTIN
2730,16
-0,32%
GRAM ALTIN
BIST 100
9924,40
-0,58%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Enerji
  • Dünyanın en büyük güneş enerjisi merkezi olacak: 19 milyar dolarlık projede kritik onay

Dünyanın en büyük güneş enerjisi merkezi olacak: 19 milyar dolarlık projede kritik onay

Avustralya hükümeti, ülkenin kuzeyinden Singapur'a deniz altı kablosuyla güneş enerjisi iletilmesi planlanan 19 milyar dolarlık proje için çevre izinlerini verdi.

21 Ağustos 2024 | 14:21
Dünyanın en büyük güneş enerjisi merkezi olacak: 19 milyar dolarlık projede kritik onay

Avustralya Federal İklim Değişikliği, Enerji, Çevre ve Su Bakanlığından (DCCEEW) yapılan açıklamada, projeye verilen çevre izinlerinin ülkeyi yenilenebilir enerji üretiminde öne çıkaracağı kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, ülkenin kuzeyindeki Darwin şehri yakınlarında 30 bin dönümlük arazide güneş paneli kurulmasını öngören Avustralya-Asya PowerLink Projesi için çevre izinlerinin verildiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Avustralya Çevre Bakanı Tanya Plibersek, projeyle "dünyanın en büyük güneş enerjisi merkezi"nin inşa edileceğini bildirdi.

Proje geliştiricisi Avustralya merkezli şirket Sun Cabledan yapılan açıklamada ise çevre izinlerinin projedeki "sonraki aşamaların önünü açtığı" ifade edildi.

Açıklamada, şirketin projeye ilişkin Nihai Yatırım Kararını (FID) 2027'de alacağı ve elektrik arzının ise 2030'larda başlayacağı bildirildi.

Proje için başka izinler de gerekiyor

Endonezya kıyısından geçerek 4 bin 300 kilometrelik deniz altı kablosuyla Singapur'a güneş enerjisi iletilmesi planlanan proje için Endonezya hükümetinden de izin alınması gerekiyor.

Ayrıca güneş panellerinin kurulacağı kuzey Avustralya'da yerli toprak sahipleriyle de görüşüleceği belirtiliyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2730,16 -0,32%
  • ALTIN ONS 2503,65 -0,41%
  • BIST 100 9924,4 -0,58%
  • DOLAR/JAPON YENI 145,584 0,216%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3601 -0,14317%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91,5 0,244%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,9156 0,0868%
  • EURO/DOLAR 1,1127 -0,0296%
  • EURO/TURK LIRASI 37,7394 0,0855%
  • STERLIN/DOLAR 1,30598 0,20563%
Borsa Haberleri
Kıraç Galvaniz halka arz gelirini nasıl kullanacak?
THY Spor Anonim Şirketi kuruldu
Borsada yön nereye? Yükseliş beklentisi var mı? 3 yorum
Dalgalı piyasada risklerden korunun
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Garanti Bankası (GARAN) üst yönetim görev dağılımını duyurdu
20 Ağustos borsada gün sonu özeti
Gündoğdu Gıda (GUNDG) borsa işlem tarihi belli oldu
Borsa İstanbul'dan konkordato ilan eden şirketle ilgili açıklama var
Borsa İstanbul’dan Kıraç Galvaniz (TCKRC) halka arzına ilişkin açıklama
AHES GYO (AHSGY) halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak? Şirket açıklaması...
2025’te kurulu gücünü 1800 MW’a çıkaracak
Hazine hisseleri Varlık Fonu'na geçen Koza'dan borsa açıklaması
Borsa güne düşüşle başladı (20 Ağustos)
GERİ
İLERİ
Kıraç Galvaniz halka arz gelirini nasıl kullanacak?
THY Spor Anonim Şirketi kuruldu
Borsada yön nereye? Yükseliş beklentisi var mı? 3 yorum
Dalgalı piyasada risklerden korunun
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Garanti Bankası (GARAN) üst yönetim görev dağılımını duyurdu
20 Ağustos borsada gün sonu özeti
Gündoğdu Gıda (GUNDG) borsa işlem tarihi belli oldu
Borsa İstanbul'dan konkordato ilan eden şirketle ilgili açıklama var
Borsa İstanbul’dan Kıraç Galvaniz (TCKRC) halka arzına ilişkin açıklama
AHES GYO (AHSGY) halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak? Şirket açıklaması...
2025’te kurulu gücünü 1800 MW’a çıkaracak
Hazine hisseleri Varlık Fonu'na geçen Koza'dan borsa açıklaması
Borsa güne düşüşle başladı (20 Ağustos)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL