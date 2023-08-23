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Dünyanın en büyük yüzer deniz üstü RES'i hizmete girdi

Dünyanın en büyük yüzer deniz üstü rüzgar enerjisi santrali (RES) "The Hywind Tampen"in resmi açılışı yapıldı.

23 Ağustos 2023 | 17:51
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Dünyanın en büyük yüzer deniz üstü RES'i hizmete girdi

Norveç merkezli enerji şirketi Equinor tarafından yapılan açıklamaya göre, toplam 88 megavatlık kurulu güce sahip santralin yıllık 200 bin ton karbon emisyonunu önlemesi bekleniyor.

Norveç'in Kuzey Denizi'nin 140 kilometre açıklarında inşa edilen santral, toplam 11 türbinden oluşuyor.

Santral, kapasitesiyle dünyanın en büyük deniz üstü RES'i olma özelliğinin yanında offshore petrol ve doğal gaz platformlarını besleyen ilk santral olma özelliğini taşıyor.

Bölgedeki petrol ve doğal gaz platformlarının yıllık enerji ihtiyacının yüzde 35'ini karşılayacak santral için 7,4 milyar Norveç kronu yatırım yapıldı.

 

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