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  • Eksim Enerji CEO'su Akbay: Yenilenebilir tedarik anlaşmaları arz güvenliğini artıracak

Eksim Enerji CEO'su Akbay: Yenilenebilir tedarik anlaşmaları arz güvenliğini artıracak

Eksim Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Arkın Akbay, enerjide uzun dönemli yenilenebilir elektrik tedarik anlaşmalarının işletmeler için sağladığı avantajlara işaret ederek, "Yenilenebilir enerji üretim tesislerinden uzun vadeli alım anlaşmaları hem arz güvenliğine katkı sağlayacak hem de iletim ve dağıtım bedelleri de hesaba katıldığında toplam maliyet açısından daha ekonomik olacak." ifadesini kullandı.

28 Şubat 2024 | 22:26
Eksim Enerji CEO'su Akbay: Yenilenebilir tedarik anlaşmaları arz güvenliğini artıracak

Akbay, enerjide uzun vadeli alım anlaşmalarına ilişkin yazılı açıklamasında, gelecek yıllarda yenilenebilir enerji santral sayısının ve santrallerin kesintili üretimlerini dengeleyecek elektrik depolama projelerinin artacağını kaydetti.

Lisanssız üretim kaynaklarında depolama yükümlülüğü olmadığı için toplam iletim ve dağıtım sistemi taşıma maliyetlerinin artmasının beklendiğini aktaran Akbay, şu değerlendirmede bulundu:

"Mevcut lisanslı üretimin, artan iletim ve dağıtım sistemi taşıma maliyetini tek başına üstlenemeyecek oluşu nedeniyle öz tüketime yönelik yapılmakta olan yatırımlar için alınan teşviklerin azaltılması gündeme gelebilir. Bu sebeple, bugün yapılabilirliği yüksek görünen lisanssız üretim tesisleri, gelecekte ek sermayeye ihtiyaç duyabilir. Lisanssız enerji santrallerindeki üretim, planlananın gerisinde kalabilir ve dolayısıyla fizibiliteler orijinal plandan sapabilir. Bu sebeple amortisman için işletme yıllarında risk sermayesi unsuru ortaya çıkabilir.

Yenilenebilir enerji üretim tesislerinden uzun vadeli alım anlaşmaları hem arz güvenliğine katkı sağlayacak hem de iletim ve dağıtım bedelleri de hesaba katıldığında toplam maliyet açısından daha ekonomik olacak. Bu durum aynı zamanda sanayi kuruluşlarımızın ve ticari işletmelerin kendi iş alanlarında kazandıkları sermayeyi daha verimli kullanılmalarına imkan sağlayacak."

Akbay, Türkiye'de uzun vadeli alım anlaşmalarının yaygınlaşmasının mevcut tesislerde güçlendirme ve hibrit tesis yatırımlarını artıracağını belirterek,"Dolayısıyla birim alanda daha düşük yatırım harcaması ile daha fazla üretim yapılması sağlanabilecek. Bu model, aynı zamanda ülkemizde yeşil enerji dönüşümünü hızlandırarak sürdürülebilir enerji kaynakları oluşturma ve enerjide dışa bağımlılığı azaltma hedeflerine ulaşmada kritik bir rol oynayacak." ifadelerini kullandı.

Enerjinin üretildiği yere yakın tüketilmesinin en ekonomik çözüm olduğuna dikkati çeken Akbay, mesafe uzadığında enerji üretim, iletim ve dağıtım yatırımlarının arttığını ve bu maliyetin tüm üretici ve tüketicilere yansıdığını aktardı.

Akbay, yeşil dönüşüm hedefleyen şirketlerin lisanslı yenilenebilir enerji kaynağından elektrik üretimi yapan tedarikçilerle uzun vadeli elektrik tedarik sözleşmesi yapmalarının avantajlı olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu model, rüzgar, güneş ve hidroelektrik gibi yeşil enerji tesisleri için de çeşitli avantajlar sunabilecek. Sanayi kuruluşları ve büyük ticari işletmeler, elektrik fiyatlarındaki değişimlerden kaynaklı maliyeti etkileyen unsurlardan ari kalacak ve dolayısıyla sermayelerini, elektrik üretimi yatırımlarına aktarmak yerine kendi iş alanlarında büyümeye yönlendirme imkanına sahip olacak. Diğer yandan enerji üreten tesis işletmecileri için de yeni yatırımların finansmanı konusunda, bankalardan kredi temin sürecini kolaylaştırarak enerji üretim projelerinin daha hızlı ve daha uygun maliyetle hayata geçmesine olanak sağlayabilecek."

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