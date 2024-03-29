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Elazığ'da kuruldu, Türkiye'de bir ilk oldu

TRT'nin haberine göre Türkiye'nin ilk enerji üreten yüzer güneş enerji santrali devrede. Elazığ Keban Barajı Gölü yüzeyine kurulu Kuzuova Yüzer Güneş Enerji Santraliyle yıllık 1 milyon 806 bin kilovatsaat elektrik üretilmesi hedefleniyor.

29 Mart 2024 | 17:08
Elazığ'da kuruldu, Türkiye'de bir ilk oldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bu hafta içi merkeze bağlı Fatmalı köyü Beşevler mezrası mevkisinde Keban Barajı'nda inşa edilen Türkiye'nin ilk yüzer güneş enerjisi santralinde (GES) incelemelerde bulundu.

Elazığ'daki Keban Barajı'nın elektrik üretimi ve sulama için önemli su rezervuarlarından biri olduğunu kaydeden Yumaklı, sulama projelerinin ülkede yaygınlaştırılması için projeler geliştirmeye devam ettiklerini belirtti.

Yumaklı, şöyle konuştu:

"Sulama projeleri için özellikle şu an içinde bulunduğumuz alanı düşündüğümüzde baraj ile sulanacak olan alanların arasındaki kot sebebiyle bu sulamaların pompaj sistemiyle yani bir enerjiyle yapılması gerekiyor. Bu da yaklaşık yüzde 40'lık bir ilave maliyet demektir. Arkadaşlarımız bununla ilgili bir AR-GE çalışması başlattı. Türkiye'de su rezervuarlarının üzerinde güneş enerjisi sistemi kurulumu daha önce bir kaç kez küçük çaplı yapılmış. Ancak sisteme elektrik verecek hale gelmemiş. Bulunduğumuz alan AR-GE çalışması neticesinde sisteme elektrik verecek hale getirilmiş. 1 megavatlık bir elektriği sisteme vererek karadaki 2 megavatlık güneş enerjisi sisteminin de entegre olarak bu alandaki sulamanın yaklaşık yarısının enerjisini sağlar duruma gelmiştir."

Sistemin önemli olduğunu kaydeden Yumaklı, "Su rezervuarı üzerinde yaptığımız güneş enerjisi sistemi temiz bir enerji. Karada yapılan enerji sistemlerinden yüzde 10 daha verimli. Bu rezervuarlardaki elbette belli bir planlamayla yapılacak. Yapılacak olan güneş enerji sistemleri aynı zamanda karadaki alan ihtiyacı ile ilgili baskıyı da azaltacak." ifadelerini kullandı.

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