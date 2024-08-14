Elektrik kesintilerini azaltacak kritik teknolojiyi yerlileştirdi

Yerli olarak geliştirilen Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici (Recloser) teknolojisi ile elektrik arızalarını giderme hızı 4’e katlanırken, kısalan müdahale süreleri ile de müşteri memnuniyetini arttırılması hedefleniyor. Türkiye’de bu alanda gerçekleştirilen ilk yerli üretim olan Recloser teknolojisinin yaygınlaştırılması için çalışmalar sürüyor.

Sürdürülebilirliği stratejisinin merkezine koyarak, insan ve teknoloji odağıyla projeler üreterek Türkiye’nin enerji dönüşümüne öncülük eden Enerjisa Dağıtım Şirketleri, Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından da desteklenen AR-GE çalışmaları sonucunda elektrik dağıtımında kritik bir teknolojiyi yerlileştirmeyi başararak bir ilke daha imza attı.

Yürütülen çalışmalarla direk, iletken, izolatör ve topraklama elemanları gibi materyaller ile elektrik dağıtımında kullanılan kritik önemdeki havai hatlardaki tüm elektrik arızalarının yüzde 80’ine karşılık gelen geçici arızaları otomatik giderebilen Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici (Recloser) teknolojisini Ar-Ge çalışmalarıyla yerli olarak üretildi. Türkiye’de bu alanda gerçekleştirilen ilk yerli üretim olan Recloser Projesi başlangıcında planlanan yerlilik oranı da yükseltilerek yüzde 77 olarak gerçekleşti.

Yerli teknoloji Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ bölgelerinde 2021 yılında kullanıma alınırken, bu teknoloji sayesinde Enerjisa Dağıtım Şirketleri, ağaç dalı veya fırtına kaynaklı iletken teması gibi sebeplerle meydana gelen ancak hatlarda fiziki hasar oluşturmayan geçici arızaları giderme hızını katladı.

Geçici arıza giderme hızı 4’e katlandı.

Yerli ürün sertifika başvuruları yapılan, tip ve fabrika kabul süreçleri tamamlanan teknolojinin saha testleri Ankara, İstanbul ve Adana’da tamamlandı. Toplam 35 adet ürünün sahada kurulum süreçleri tamamlanırken, cihazların hatlarda yaygınlaşmasıyla elektrik kullanıcıları, geçici arızaların neden olduğu plansız kesintilerde, saha ekiplerinin ortalama 46 dakikalık müdahale süresini beklemeden yeniden enerjiye erişim imkânı kazandı.

Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici (Recloser) teknolojisi sayesinde geçici arızaları tespit ve uzaktan müdahale hızını 23 kat artırarak 2 dakikaya kadar indiren Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ, yeni yerli cihazlarla herhangi bir temastan dolayı oluşan geçici arızayı 30 saniyede giderebilir hale geldi. Böylece SCADA (Merkezi Uzaktan Kontrol ve Veri İzleme) yatırımları ile kazanılan hızı 4 kat daha artıracağı gibi söz konusu yeniden enerji verme işlemini otomatik olarak yapma kabiliyetine erişti.

“Kesintisiz enerji için çalışırken odağımızda teknoloji ve insan var diyoruz ve bunu eyleme dönüştürüyoruz”

İthal ve tedarik süreçlerindeki zorluklar nedeniyle bugüne kadar yaygınlaştırılamayan Recloser teknolojisinin yerli olarak üretilmesiyle, kesintiye kısa zamanda müdahale ve kesintiyi azaltma imkanı doğduğuna dikkat çeken Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci sözlerine şöyle devam etti: ‘’Enerjisa Dağıtım Şirketleri olarak tüm süreçlerimizde teknolojinin son gelişmelerinden faydalanıyoruz. Amacımız teknoloji ve insan odağında ülkemizin enerji altyapısına yatırım yaparak enerjinin kesintisiz, çevreyle uyumlu ve erişilebilir olmasına katkı sağlamak. Recloser teknolojisi sayesinde İş Sağlığı ve Güvenliği riski önemli ölçüde azalırken, sistemin yaygınlaşmasıyla arıza miktarı ve süreleri de azalacak. Bu sayede müşteri memnuniyeti artarken, operasyonel giderlerden de tasarruf sağlanacak. Projenin hayata geçmesinde bizi destekleyen EPDK’ya, yerli ve milli teknolojiyi geliştiren başta Ar-Ge ekibimiz olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum’’ dedi.