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Elektrik piyasasında kurallar sıkılaştı: Ödenmeyen faturaya teminat çağrısı şartı

Elektrik piyasasında temerrüde düşen katılımcıların teminat yükümlülükleri sıkılaştırılırken, ödenmeyen fatura borçları da teminat çağrısı gerektiren durumlar arasına alındı.

Elektrik piyasasında kurallar sıkılaştı: Ödenmeyen faturaya teminat çağrısı şartı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte yapılan düzenlemeyle, temerrüde düşen piyasa katılımcılarına yönelik şartlar sıkılaştırıldı. Bu çerçevede kendisine teminat çağrısı yapılan bir piyasa katılımcısının yeterli miktarda teminatı sunmaması veya temerrüt durumuna düşen bir katılımcının borcunu ödemeden teminatını tamamlaması halinde, söz konusu katılımcı ikili anlaşmalar, vadeli elektrik piyasası, gün öncesi piyasası ve gün içi piyasası kapsamında faaliyetlerine devam edemeyecek.

EPDK'nin "Teminat Usul ve Esaslarında Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar"a ilişkin kurul kararına göre ise bir piyasa katılımcısının son ödeme tarihi geçmiş fatura borcunu ödememesi teminat çağrısı gerektiren durumlar arasına alındı.

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Anadolu Ajansı
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