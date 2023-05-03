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Elektrik tüketimi Çoruh bölgesinde arttı, Fırat bölgesinde azaldı

Aksa Elektrik, yılın ilk çeyreğinde elektrik tüketiminin Çoruh bölgesinde arttığını, Fırat bölgesinde ise azaldığını bildirdi.

03 Mayıs 2023 | 16:40
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Elektrik tüketimi Çoruh bölgesinde arttı, Fırat bölgesinde azaldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fırat ve Çoruh bölgelerindeki 9 ilde elektrik tedarik hizmeti sunan Aksa Elektrik, yılın ilk çeyreğine ait elektrik tüketim oranlarını açıkladı.

Ticarethanelerde toplam elektrik tüketimi yılın ilk çeyreğinde, önceki yılın aynı dönemine göre Çoruh bölgesinde yüzde 13 artarken Fırat bölgesinde ise yüzde 10 azaldı. İl bazında genel toplamda en yüksek elektrik tüketimi yüzde 45 ile Gümüşhane'de kaydedildi.

Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerinin bağlı bulunduğu Çoruh bölgesinde, toplam elektrik tüketiminde (mesken, sanayi ve ticarethane) önceki yılın ilk çeyreğine kıyasla yaklaşık yüzde 7 artış görüldü.

Sanayi ve ticarethanelerde elektrik tüketimi arttı

Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl illerinin yer aldığı Fırat bölgesinin toplam elektrik tüketiminde ise deprem felaketinin de etkisiyle yüzde 4 azalma görüldü.

Fırat ve Çoruh bölgelerinde Malatya dışında bütün illerde elektrik tüketimi arttı.

Çoruh-Fırat bölgesinde mesken, sanayi ve ticarethane gruplarının toplam elektrik tüketiminde, Gümüşhane'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artış görülürken, deprem felaketinden etkilenen Malatya'da elektrik tüketimi yüzde 22 düşüş görüldü.

Fırat bölgesinde elektrik tüketiminde, Bingöl'de yüzde 18, Tunceli'de yüzde 20, Elazığ'da yüzde 8 artış görüldü.

Çoruh bölgesinde ise Artvin'de yüzde 2, Trabzon'da yüzde 3, Giresun'da yüzde 8 ve Rize'de yüzde 10 artış gerçekleşti.

İki bölgedeki illerde abone grupları dahil edilerek bakıldığında, yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre, sanayi ve ticarethane toplam tüketiminde artış görüldü. Fırat bölgesinde artış yüzde 14 olurken, Çoruh bölgesine yaklaşık yüzde 12 oldu.

Sanayi ve ticarethane toplam tüketimde en yüksek tüketim Çoruh bölgesinde yüzde 92 ile Gümüşhane'de görülürken, Fırat bölgesinde yüzde 37 ile Tunceli'de görüldü.

Mesken bazında elektrik tüketiminde Tunceli'de tüketim geçen yıla göre çok değişmedi.

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