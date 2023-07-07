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Elektrik tüketiminde tüm zamanların rekoru kırıldı

Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte elektrik tüketiminde dün 1 milyon 23 bin 756 megavatsaatle tüm zamanların rekoru kırıldı.

07 Temmuz 2023 | 15:06
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Elektrik tüketiminde tüm zamanların rekoru kırıldı

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 65 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 33 bin 164 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 14 bin 612 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 23 bin 756 megavatsaat oldu. Böylece sıcaklıkların artmaya devam etmesi ve elektrik talebinin artmasıyla tüketimde tüm zamanların rekoru kırıldı.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,1 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 5 bin 751 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 894 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

 

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