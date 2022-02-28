EPDK, elektrikte yapılan yüzde 10’luk KDV indirimiyle mesken abonelerinin günlük 8 kilovatsaate kadar tüketim miktarı için nihai fiyat 1 Mart itibarıyla kilovatsaat başına 1 lira 26 kuruş, bu limitin üstündeki tüketim için ise 1 lira 89 kuruş olacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) düşük kademe elektrik tüketim limitinin günlük 8 kilovatsaate çıkarılmasıyla 32 milyon mesken abonesi yani mesken abonelerinin yüzde 81’i bu dilimde yer alacak.

Yapılan yüzde 10’luk KDV indirimiyle mesken abonelerinin günlük 8 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat, kilovatsaat başına 1 lira 26 kuruş, günlük tüketimlerin 8 kilovatsaat üstündeki kısım için ise 1 lira 89 kuruş olarak uygulanacak.

Söz konusu fiyatlar ve oranlar, 1 Mart itibarıyla geçerli olacak.