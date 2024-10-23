Enda 3 yeni santrali daha bünyesine kattı

Yenilenebilir enerji alanında 1993 yılından bu yana faaliyet gösteren Enda Enerji Holding A.Ş. (Enda); rüzgar ve güneş alanındaki toplam kapasiteyi 2030’a kadar 500 MW’nin üzerine çıkarma planları kapsamında bünyesine 3 yeni Güneş Enerjisi Santrali (GES) daha kattı. Enda’nın bağlı ortaklığı Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş. bünyesinde toplam 10.3 MW kurulu güce sahip lisanssız GES santrali bulunan Anjea Enerji Üretim Sanayi ve ER GES 2 Sanayi şirketlerinin yüzde 100 hissesini 10.500.000 Amerikan Doları bedelle satın aldı. Bu satın alma ile birlikte Enda’nın halihazırda 180,1 MW olan kapasitesi 190,4 MW’ye yükseldi.

"ETKİ ALANIMIZI ARTIRACAĞIZ"

Enda Genel Müdürü Metin Tuncay, söz konusu 3 yeni santralin 2028 ve 2030 yıllarında sona erecek YEKDEM tarifesine tabi olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

“Türkiye başta Paris Anlaşması ve Yeşil Mutabakat Eylem Planı gibi uluslararası iklim politikalarına taraf olarak enerji sektöründe önemli bir dönüşümü başlattı. Dolayısı ile önümüzdeki süreçte yenilenebilir enerji yatırımları hız kesmeden sürecek. Ülkemizin enerji sektöründe üretim yatırımı ihtiyacının 2035 yılına kadar toplam 91,2 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Ulusal Enerji Eylem Planının ana hedefleri arasında kurulu güç artışının büyük bir kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamak bulunuyor. Buna paralel Enda olarak biz de yatırıma kararlılıkla devam edeceğiz. 2030’a kadar olan dönemde finansal olarak sürdürülebilir projelerle kapasitemizi 500 MW üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu da bugünkü şartlarda büyüklük anlamında ilk 20 şirket arasında olma hedefi anlamına geliyor. İzmir’e yayılmış bir marka olarak; enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, yeşil dönüşüme katkı sağlamak ve tamamen yenilenebilir enerji kaynaklı yeni üretim projeleri geliştirerek etki alanımızı artırmak üzere faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.”

