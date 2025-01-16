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Enerji devi, 4 bin 700 çalışanını işten çıkarıyor

İngiliz enerji şirketi bp, toplam iş gücünün yüzde 5'ine denk gelen 4 bin 700 çalışanını işten çıkarma kararı aldığını duyurdu.

16 Ocak 2025 | 16:34
Enerji devi, 4 bin 700 çalışanını işten çıkarıyor

bp'nin AA muhabiriyle yazılı olarak paylaştığı açıklamasına göre, geçen yıl maliyetlerini düşürmek, performansı iyileştirmek ve rekabet gücünü artırmak için başlattığı program kapsamında işten çıkarmalara yönelik de karar alındı.

Şirket, bugün çalışanlarına, söz konusu program kapsamında 4 bin 700 pozisyonun etkilenebileceğini açıkladı. Bu rakam, bp'nin toplam iş gücünün yüzde 5'ine karşılık geliyor. Şirketin hali hazırda 87 bin 800 çalışanı bulunuyor.

bp ayrıca yüklenici firmalardaki 3 bin pozisyonun da kesileceğini duyurdu.

İngiliz şirket, geçen yıl açıkladığı program kapsamında, maliyetlerini 2026 sonuna kadar 2 milyar dolar azaltma hedefi belirlemişti.

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Borsada dün 2 şirket sermaye artırımı kararını duyurdu
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