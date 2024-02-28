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Enerji ithalatı faturası ocakta yüzde 25,7 geriledi

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,7 azalarak 6 milyar 534 milyon 699 bin dolar oldu.

28 Şubat 2024 | 11:18
Enerji ithalatı faturası ocakta yüzde 25,7 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığınca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, ocak ayında Türkiye'nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22 azalarak 26 milyar 218 milyon 363 bin dolar oldu.

Bu tutarın 6 milyar 534 milyon 699 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Ocak 2023'te bu rakam 8 milyar 794 milyon 88 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 25,7 azaldı.

Bu dönemde ham petrol ithalatı ise yüzde 7,3 artarak 2 milyon 420 bin 115 tona çıktı.

 

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