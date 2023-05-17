Enerji sektörü 24-26 Mayıs’ta İstanbul’da buluşacak

Türkiye’nin ve yakın coğrafyanın en büyük uluslararası enerji fuarı ICCI – Uluslararası Enerji ve Çevre Fuar ve Konferansı, 24-26 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi, Yeşilköy’de enerji sektörünü buluşturmaya hazırlanıyor. Ana teması “Enerjide Sürdürülebilir ve Akıllı Dönüşüm” olarak açıklanan ICCI 2023, 06 Şubat’ta yaşanan deprem sonrası, “Enerji Sektöründe Afet Yönetimini” de gündemine aldı.

3 gün boyunca 4 salonda 40’a yakın oturumun gerçekleştirileceği ICCI 2023’e İtalya, Almanya, Rusya, Çin, Hindistan, İrlanda, Çek Cumhuriyeti, Belçika, Danimarka, İngiltere, Fransa, Avusturya, İspanya, Danimarka, Kazakistan, Azerbaycan, Finlandiya, İran ve Güney Kore’den firmalar ve üst düzey konuklar katılacak.

Enerji Sektörünün Uluslararası ilk ve en büyük etkinliği olan ICCI 2023 Fuar ve Konferansı her yıl olduğu gibi yerli firmaların yurt dışı ile bağlantılar kurmasına, yabancı firmaların ise Türkiye pazarında yer almasına katkıda bulunmaya devam edecek.

AFET SONRASI YÖNETİM

Bu yıl 27’ncisi düzenlenecek olan ICCI Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı, enerji değer zincirinin tüm unsurlarının temsil edildiği nitelikli bir konferans programı ve fuarı hayata geçirirken, ülkenin “Afet Sonrası Enerji Yönetimi” konusunu da gündemine aldı.

Konuyla ilgili bilgi veren KOJENTÜRK Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Aydın, şunları söyledi:

“Afet koşullarında yaşanan tüm güçlüklerin en yaşamsal olanı enerji arzındaki kesintilerdir. Yapı stoklarında ve altyapıda meydana gelen hasarlar doğal gaz ve elektrik arzında kesintiyi zaruri hale getirir ve yeniden normale dönüşüm için ciddi çaba ve çalışmalara mal olur. Bu yılki konferans programında doğal afetlerde acil enerji arzına yönelik çözümlerin ve önerilerin sunulacağı paneller ve uzman konuşmacılar olacak. Ülkemizde gelecekte yaşanabilecek afetlerde daha hazırlıklı ve enerji arzında geri dönüşün daha hızlı olmasına yönelik strateji ve önlemler tartışılacak. ICCI fuar alanında bu yıl afet koşullarında insan yaşamını ve kentsel hayat akışını idame ettirecek ve daha az kayıpla normale döndürmeye yardımcı olacak teknolojik ürün ve hizmet çözümlerinin tanıtılacağı sergi alanı olacak”.