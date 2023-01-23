Margün Enerji, Enda Enerji Holding'in yüzde 30'luk hissesini satın aldı

Margün Enerji'den yapılan açıklamaya göre, toplam kurulu gücü 189,63 megavat olan Enda Enerji Holding AŞ, kurulu gücünün yüzde 77'sini Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında satma hakkına sahip bulunuyor.

Enda Enerji Holding'i bünyesine katarak gücüne güç katan Margün Enerji, güneş enerjisi yatırımları, yenilenebilir enerji alanındaki EPC hizmetleri ve işletme bakım anlaşmalarının yanı sıra hidro, rüzgar ve jeotermal enerji alanında da yatırımlarına devam ediyor.

2020'de İtalya'da "Yılın Yatırımcısı" ödülünü alan Margün Enerji, özellikle Batı Avrupa ve Amerika'da yaptığı proje geliştirme ve anahtar teslim EPC yatırımlarıyla biliniyor. Bu satın alımla beraber şirket toplam kurulu gücünü 308 megavata çıkardı.

Naturel Holding, borsada işlem gören Naturel Yenilenebilir Enerji ("Naten"), Esenboğa Elektrik ("Esen") ve Margün Enerji ("Magen") şirketleriyle yapacağı yatırım miktarını 1,6 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Naturel Holding'in sahibi ve Margün Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şenel, "Küresel ısınma ve iklim krizinin ciddi problemler yarattığı günümüzde stratejik alanlarda yaptığımız yatırımlarımızı çeşitlendirme ve küresel pazarlara genişletme yolunda sürdürülebilirlik ilkelerini benimsiyor ve yenilenebilir enerji alanında tüm ana ve alt iş kollarına yatırım yaparak büyümeyi ve bu büyümeyi de temettü ile yatırımcılarıyla paylaşmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.