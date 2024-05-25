ARA
Bist 100
10676,65
-1,07%
Bist 100
Dolar/TL
32,2274
0,1383%
Dolar/TL
Euro/TL
34,9536
0,1517%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0846
0,3098%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2418,51
0,37%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Türkiye'nin farklı illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

25 Mayıs 2024 | 10:18
Enerjide acele kamulaştırma kararları

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Konya'nın Cihanbeyli İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin yapımı sebebiyle bazı taşınmazlar ile söz konusu proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla bazı taşınmazların mülkiyet şeklinde ya da gaimi/geçici irtifak hakkı kurulmak amacıyla Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Akyel-1 RES Elektrik Üretim Tesisinin kapasitesinin artırılması için Karaman'da bulunan bazı taşınmazlar, tapuda hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılacak.

154 kV Gölpazarı-Göynük Enerji İletim Hattı, 154 kV Göynük-Adapazarı RES Enerji İletim Hattı, 154 kV (Gülpınar RES TM-Çan Havza TM) EİH Girdi-Çıktı Ovacık RES TM Enerji İletim Hattı Projesi ve 154 kV Yeni RES TM- Zeliha RES TM Enerji İletim Hattı projelerinin Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ayrıca, 380 kV (Çarşamba-Altınkaya) Brş.N. Cengiz DGKÇS TM Enerji İletim Hattının 1-4 Numaralı direkleri arasının deplase edilmesi amacıyla bazı taşınmazlar TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.a

0
  • ALTIN GRAM - TL 2418,51 0,37%
  • ALTIN ONS 2334,17 0,23%
  • BIST 100 10676,65 -1,07%
  • DOLAR/JAPON YENI 156,979 0,025%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36655 -0,46506%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 89,6 -2,126%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,2274 0,1383%
  • EURO/DOLAR 1,0846 0,3098%
  • EURO/TURK LIRASI 34,9536 0,1517%
  • STERLIN/DOLAR 1,27375 0,31186%
Günün En Çok Okunanları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Küresel piyasalarda bugün hangi veriler takip edilecek?
Küresel piyasalarda bugün hangi veriler takip edilecek?
Türkiye'ye temsilci atayan X'in reklam yasağı kaldırıldı
Türkiye'ye temsilci atayan X'in reklam yasağı kaldırıldı
Teknik analiz | ALB Yatırım piyasa bülteni (24 Mayıs)
Teknik analiz | ALB Yatırım piyasa bülteni (24 Mayıs)
Koç Holding'den ilk çeyrek değerlendirmesi
Koç Holding'den ilk çeyrek değerlendirmesi
Koç Holding için bilanço ve hedef fiyat analizi
Koç Holding için bilanço ve hedef fiyat analizi
Spot Ethereum ETF’ler için SEC'ten adım geldi
Spot Ethereum ETF’ler için SEC'ten adım geldi
Kurulan şirket sayısı nisanda azalırken, kapanan şirket sayısı arttı
GERİ
İLERİ
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Küresel piyasalarda bugün hangi veriler takip edilecek?
Türkiye'ye temsilci atayan X'in reklam yasağı kaldırıldı
Teknik analiz | ALB Yatırım piyasa bülteni (24 Mayıs)
Koç Holding'den ilk çeyrek değerlendirmesi
Küresel piyasalarda bugün hangi veriler takip edilecek?
Türkiye'ye temsilci atayan X'in reklam yasağı kaldırıldı
Teknik analiz | ALB Yatırım piyasa bülteni (24 Mayıs)
Koç Holding'den ilk çeyrek değerlendirmesi
Koç Holding için bilanço ve hedef fiyat analizi
Türkiye'ye temsilci atayan X'in reklam yasağı kaldırıldı
Teknik analiz | ALB Yatırım piyasa bülteni (24 Mayıs)
Koç Holding'den ilk çeyrek değerlendirmesi
Koç Holding için bilanço ve hedef fiyat analizi
Spot Ethereum ETF’ler için SEC'ten adım geldi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL