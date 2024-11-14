ARA
DOLAR
34,37
0,03%
DOLAR
EURO
36,34
0,06%
EURO
GRAM ALTIN
2823,42
-0,70%
GRAM ALTIN
BIST 100
9403,47
1,11%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Türkiye'de farklı illerde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

14 Kasım 2024 | 09:15
Enerjide acele kamulaştırma kararları

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla Çankırı, Gaziantep, Hatay ve Konya'da bulunan bazı taşınmazlarda elektrik dağıtım yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Petrol hakkına müteallik karar
Öte yandan, Euroasia Investment İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye iki sahası için petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Edirne ve Kırklareli'ndeki toplam 79 bin 121 hektarlık saha için beşer yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2825,88 -0,61%
  • ALTIN ONS 2557,57 -0,63%
  • BIST 100 9408,15 1,16%
  • DOLAR/JAPON YENI 155,823 0,145%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39965 -0,02214%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 98,61 0,2366%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,3675 0,0276%
  • EURO/DOLAR 1,0551 -0,1098%
  • EURO/TURK LIRASI 36,3587 0,0961%
  • STERLIN/DOLAR 1,26878 -0,12948%
Borsa Haberleri
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket
Anadolu Efes’ten (AEFES) bakanlık onayı açıklaması
Piyasada ‘Trump’ zaferi fiyatlaması: Yeni dönemde neler bekleniyor?
13 Kasım borsada gün sonu özeti
Borsa İstanbul’dan bir hisse için tedbir kararı
Borsada bugün kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var (13 Kasım)
İbrahim Erdemoğlu anlattı: 2,3 milyar $’lık yatırımla yüzde 50 büyüyeceğiz
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (12 Kasım)
Borsada dün geri alım yapan 3 şirket (11 Kasım)
Borsada dün sermaye artırımı kararı alan 2 şirket
Osmanlı Yatırım'dan temettü avansı kararı
Yeni bir bedelsiz kararı var: Yüzde 1527
Sasa 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 3 şirket
GERİ
İLERİ
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket
Anadolu Efes’ten (AEFES) bakanlık onayı açıklaması
Piyasada ‘Trump’ zaferi fiyatlaması: Yeni dönemde neler bekleniyor?
13 Kasım borsada gün sonu özeti
Borsa İstanbul’dan bir hisse için tedbir kararı
Borsada bugün kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var (13 Kasım)
İbrahim Erdemoğlu anlattı: 2,3 milyar $’lık yatırımla yüzde 50 büyüyeceğiz
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (12 Kasım)
Borsada dün geri alım yapan 3 şirket (11 Kasım)
Borsada dün sermaye artırımı kararı alan 2 şirket
Osmanlı Yatırım'dan temettü avansı kararı
Yeni bir bedelsiz kararı var: Yüzde 1527
Sasa 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 3 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL