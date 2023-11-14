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Enerjide kamulaştırma kararları

Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

14 Kasım 2023 | 09:42
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Enerjide kamulaştırma kararları

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde "S:201800545" numaralı 4. grup maden (linyit) işletme ruhsatlı sahada, ruhsata konu maden üretimine devam edilebilmesi için ihtiyaç duyulan ilgili taşınmazlar, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacak.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan Bolu il sınırları içerisindeki "S:50428" ruhsat numaralı sahada kömür üretim faaliyetlerinin devamı için ihtiyaç duyulan taşınmazların üzerlerinde ekili, dikili ve yapılı unsurlarıyla birlikte, tüm kamulaştırma bedel ve masrafları rödovansçı firma tarafından karşılanmak ve mülkiyetleri TKİ Genel Müdürlüğü adına tescil edilmek üzere acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Öte yandan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Batman ve Mardin'deki iki sahasına ilişkin kamulaştırma kararı alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, istimlake müteallik kararına göre, TPAO'ya ait Batman'ın Beşiri ilçesindeki petrol işletme ruhsat sahasında açılan kuyuda lokasyon sahası, yolu, enerji nakil hattı ve petrol boru hattı için gerekli 23 bin 325 metrekarelik parsel ve Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki kuyunun lokasyon sahası için gerekli 10 bin 780 metrekarelik parsel kamulaştırılacak.

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