Tüm dünyaya enerjide özgürlüğün önemini gösteren Rusya-Ukrayna Savaşı, sektörde taşları yerinden oynattı.

Rusya’ya yaptırım uygulayan AB, enerji ihtiyacını karşılamak için farklı kaynak arayışlarına yönelirken, Çin ve Hindistan Rusya’nın en büyük alıcıları oldu.

Dünya enerjisi, tarihin seyri boyunca defalarca yaşandığı gibi şimdi de yeni bir dönemece giriyor.

Enerji talebinin COVİD öncesi düzeylere yükselmesi, iklim değişikliği çabalarının hız kazanması ve Rusya’nın Ukrayna işgali yüzünden yaptırımlara tabi kılınması nedeniyle dünya enerji görünümü yeniden değişti ve değişim devam ediyor.

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