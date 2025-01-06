Enerjinin yüzde 30'u evlerde tüketiliyor: En çok neye harcıyoruz?

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, ülkede tüketilen toplam enerjinin yüzde 33'ünün konutlara ayrıldığını, bunun da yüzde 80'inin ısıtma ve soğutma ihtiyaçları kapsamında harcandığını bildirdi.

Küçükoğlu, Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, enerji konusunun yalnızca ekonomik sonuçları olmadığını belirtti.

Enerjide dışa bağımlılığın artmasının, ülkelerin bağımsız politikalar geliştirmesine ket vurduğuna dikkati çeken Küçükoğlu, enerji politikası geliştirmenin uluslararası arenada bağımsızlık stratejilerinin merkezinde yer aldığını, söz konusu durumun küresel gelişmeler üzerinden de net şekilde gözlemlendiğini kaydetti.

'KENTSEL DÖNÜŞÜM BİR FIRSAT'

Küçükoğlu, kentsel dönüşüm ve yeniden inşa süreçlerinin enerji verimliliği açısından fırsat olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, 2023'te 70 milyar dolar tutarında enerji ithalatı gerçekleştirdi. Bu rakam, ülkemizin cari açığının 45 milyar dolar üzerinde kalıyor. Tükettiğimiz toplam enerjinin yüzde 33'ünü konutlarda kullanıyoruz. Bu harcamanın yüzde 80'ini ise ısıtma ve soğutma ihtiyaçları kapsıyor. İşte bu noktada, yeniden inşa sürecini ülkemizin enerji bağımlılığını azaltma noktasında büyük fırsata dönüştürebiliriz."

Çevre dostu ve enerji verimli binalar üreterek ülkenin enerji tasarrufu yapmasına ciddi oranda katkı sunulabileceğine işaret eden Küçükoğlu, üretimdeki bu dönüşümün, döngüsel ekonomiye geçişe de önemli katkı sağlayacağını bildirdi.

Küçükoğlu, "Türkiye İMSAD olarak, döngüsel ekonomi yaklaşımını benimseyerek, doğal kaynakların korunmasına, enerji tüketiminin düşürülmesine, çevre üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılmasına ve sürdürülebilirliğe ciddi katkı sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Bu sebeple de döngüsel ekonomi yaklaşımı önümüzdeki dönemde en önemli gündem maddelerimizden biri olacak" görüşünü kaydetti.

'SEKTÖRE YOL GÖSTERİCİ OLACAK REHBET HAZIRLADIK'

Küçükoğlu, "Yeşil Mutabakat"a geçiş sürecinde inşaat malzemeleri sektörüne yol gösterici olacak bir rehber hazırladıklarını aktararak, "İnşaat Malzemeleri Sanayisinde Yeşil Dönüşüm için AR-GE ve İnovasyon Rehberi" isimli çalışmayla sektörün sürdürülebilir yarınlara ulaşmasına katkı sunduklarını ifade etti.

Çalışmanın başlıca içerikleri arasında sürdürülebilir ve iklim-nötr hale geçiş, sürdürülebilir üretimin göstergeleri ve ölçümü, düşük karbonlu yenilikçi üretim teknolojileri ve kurumsal karbon ayak izi, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş gibi konuların yer aldığını belirten Küçükoğlu, bu konuların başarılı şekilde hayata geçirilmesi için çalıştıklarını kaydetti.