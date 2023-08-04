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EPDK 12 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 12 şirkete lisans verdi, 6 şirketin lisansını iptal etti.

04 Ağustos 2023 | 09:18
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EPDK 12 şirkete lisans verdi

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen 7 şirkete üretim lisansı verilirken, 4 şirketin lisansı sona erdirildi.

Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında 2 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildi.

Petrol piyasasında 2 şirkete ihrakiye teslimi lisansı, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında 1 şirkete LPG depolama lisansı verildi.

LPG piyasasında faaliyet gösteren 2 şirketin ise depolama lisansı sona erdirildi.

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