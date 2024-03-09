ARA
Bist 100
9155,32
1,12%
Bist 100
Dolar/TL
31,9289
0,3141%
Dolar/TL
Euro/TL
34,9945
-0,0485%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0939
-0,0722%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2236,54
1,24%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

EPDK 15 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) ve petrol piyasalarında 15 şirkete lisans verildi.

09 Mart 2024 | 10:49
EPDK 15 şirkete lisans verdi

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen 8 şirkete üretim lisansı verildi.

Aynı piyasada 3 şirketin üretim lisansı ise sona erdirilirken, 2 şirketin üretim, 1 şirketin ise tedarik lisansı iptal edildi.

Ayrıca, 4 şirkete de şarj ağı işletmeci lisansı verildi.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında faaliyet gösteren 1 şirketin dağıtıcı lisansının, 1 şirketin ise depolama lisansının süresi uzatıldı.

Petrol piyasasında ise 2 ihrakiye teslimi ve 1 madeni yağ lisansı verildi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2236,54 1,24%
  • ALTIN ONS 2178,78 0,93%
  • BIST 100 9155,32 1,12%
  • DOLAR/JAPON YENI 147,065 -0,684%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34949 0,26785%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91,177 0,6091%
  • DOLAR/TURK LIRASI 31,9289 0,3141%
  • EURO/DOLAR 1,0939 -0,0722%
  • EURO/TURK LIRASI 34,9945 -0,0485%
  • STERLIN/DOLAR 1,28514 0,33493%
Günün En Çok Okunanları
IMF: Süveyş Kanalı'ndaki ticaret iki ayda yüzde 50 azaldı
SPK bülteni yayınlandı: 1 halka arz, 1 bedelsiz onayı, 8 para cezası kararı
SPK bülteni yayınlandı: 1 halka arz, 1 bedelsiz onayı, 8 para cezası kararı
İrlanda'da 8 Mart referandumu
İrlanda'da 8 Mart referandumu
Oyak Çimento, temettü kararını duyurdu
Oyak Çimento, temettü kararını duyurdu
Küresel ekonomiye yön veren kadınlar
Küresel ekonomiye yön veren kadınlar
Kadınlar Günü'ne özel film çektiler
Kadınlar Günü'ne özel film çektiler
İlk kadın hakları dergisini tekrar yayınladı
İlk kadın hakları dergisini tekrar yayınladı
Enerjisa temettü kararını duyurdu
GERİ
İLERİ
IMF: Süveyş Kanalı'ndaki ticaret iki ayda yüzde 50 azaldı
SPK bülteni yayınlandı: 1 halka arz, 1 bedelsiz onayı, 8 para cezası kararı
İrlanda'da 8 Mart referandumu
Oyak Çimento, temettü kararını duyurdu
Küresel ekonomiye yön veren kadınlar
SPK bülteni yayınlandı: 1 halka arz, 1 bedelsiz onayı, 8 para cezası kararı
İrlanda'da 8 Mart referandumu
Oyak Çimento, temettü kararını duyurdu
Küresel ekonomiye yön veren kadınlar
Kadınlar Günü'ne özel film çektiler
İrlanda'da 8 Mart referandumu
Oyak Çimento, temettü kararını duyurdu
Küresel ekonomiye yön veren kadınlar
Kadınlar Günü'ne özel film çektiler
İlk kadın hakları dergisini tekrar yayınladı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL