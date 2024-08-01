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EPDK'den doğal gaz zammına ilişkin açıklama

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), konutlarda doğal gaz alım bedeline yapılan yüzde 38'lik fiyat artışının, Türkiye genelinde konutlarda kullanılan gaz fiyatları üzerindeki ortalama etkisinin yüzde 24,4 düzeyinde olduğunu bildirdi.

01 Ağustos 2024 | 13:29
Son Güncellenme: 01 Ağustos 2024 | 13:29
EPDK'den doğal gaz zammına ilişkin açıklama

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) yapılan açıklamada, 1 Ağustos 2024'ten itibaren geçerli doğal gaz tarifelerinin Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından kamuoyuna açıklandığı ifade edildi.

Söz konusu açıklamada belirtilen yüzde 33,1 ve yüzde 38 oranındaki artışların birim gaz alım bedeline yansıyan artışlar olduğu ve gaz alım bedelindeki yüzde 38’lik artışın, Türkiye genelinde konutlarda kullanılan gaz fiyatlarındaki ortalama etkisinin ise yüzde 24,4 düzeyinde olduğu kaydedildi.

EPDK'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sonuç olarak nihai faturada belirleyici olan birim gaz alım bedeli, sistem kullanım bedeli ve vergiler dahil hesaplandığında Türkiye geneli için konut fiyatları ortalama yüzde 24,4 oranında artmıştır. Diğer bir deyişle 1 metreküp doğal gazın fiyatı nihai olarak ortalama 7,6 liradan 9,4 liraya çıkmıştır. Yıllık tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin, elektrik üretimi hariç kullandıkları doğal gazın satış fiyatı ise Türkiye geneli için ortalama yüzde 28,7 oranında artmıştır. Söz konusu tüketiciler için 1 metreküp doğal gazın fiyatı nihai olarak ortalama 11,8 liradan 15,2 liraya çıkmıştır."


 

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