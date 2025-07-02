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EPDK duyurdu: Doğal gaza zam geldi

Konutlarda kullanılan doğal gaza 2 Temmuz'dan geçerli olmak üzere yüzde 24,6 oranında zam geldi.

02 Temmuz 2025 | 05:37
Son Güncellenme: 02 Temmuz 2025 | 06:21
EPDK duyurdu: Doğal gaza zam geldi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz toptan satış fiyatlarında bütçe hedefleri doğrultusunda değişikliğe gidildiğini bildirdi. EPDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, doğal gazda yapılan tarife değişiklikleri 2 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Buna göre, Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ'nin internet sitesinde ilan ettiği doğal gaz toptan satış fiyatları ışığında nihai doğal gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 7,86, konut tüketicileri için ise ortalama yüzde 24,6 oranında artışa gidildi.

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