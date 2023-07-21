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  • Erdoğan'dan akaryakıt zammı ve ÖTV artışıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan akaryakıt zammı ve ÖTV artışıyla ilgili açıklama

Körfez ziyaret sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, akaryakıt zamları ve ÖTV artışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

21 Temmuz 2023 | 16:47
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Erdoğan'dan akaryakıt zammı ve ÖTV artışıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akaryakıtta ÖTV artışıyla ilgili tartışmalara yönelik şunları söyledi: 

"Akaryakıtta Hazine ve Maliye Bakanlığımız vergi ile alakalı bir düzenleme yaptı. Özellikle ÖTV'nin maktu olmasından dolayı çok uzun zamandır enflasyon güncellemesi yapılmamıştı. Bu nedenle ÖTV'de böyle bir artışa gidildi. Özellikle 6 Şubat depremlerinin getirdiği yoğun mali yük, bu anlamda bütçenin ihtiyaçları kapsamında böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyduk. Tüm bunlara rağmen akaryakıt fiyatlarında Türkiye, Avrupa'nın en ucuz ülkelerinden biri. Akaryakıtta zaten bir otomatik fiyatlandırma mekanizması var. Dünyadaki fiyatlar çerçevesinde belirleniyor. ÖTV artışıyla yapılan da depremin etkileri, depremle mücadeleyle alakalı Türkiye'nin ihtiyaçları kapsamında yapılmış bir vergi düzenlemesidir."

 

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