Enerjisa Enerji’nin yüzde 94 hissesine sahip olduğu elektrikli şarj istasyonu şirketi Eşarj, 53 ilde 495 yüksek hızlı şarj istasyonu kurmaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Enerji’nin 2018’de sürdürülebilir ve çevreye duyarlı gelecek hedefiyle çoğunluk hisselerini satın aldığı Eşarj, 2009’dan bu yana şarj operatörlüğü hizmeti veriyor.

Toplamda 300 milyon liralık yatırım ile Türkiye genelinde 495 yüksek hızlı şarj istasyonu kurmayı hedefleyen Eşarj, 2030 sonuna kadar 418 milyon kilovatsaat ilave elektrik satışı gerçekleştirecek.

Bu dönemde şirket, şarj işlemleriyle toplam 598 milyon kilogram karbondiaksit emisyonunu engellemeyi planlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı ve Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar, net sıfır emisyonu hedefleri belirginleştikçe yatırımcılardan beklentilerin yükseldiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin ilk ve en hızlı elektrikli araçlar şarj istasyonuyla Eşarj, ülkemizin geleceğine duyduğumuz güvenin bir karşılığı olarak ortaya koyduğumuz en değerli yatırımlarımızdan biri. Emobilite alanında ülkemizde ilk yatırım yapan ve vizyon ortaya koyan bir şirket olmanın gururunu yaşıyoruz ve Eşarj’ın sektörünün ilklerini başaran bir şirket olması için her alanda ülkemizin alt yapı yatırımlarına destek olacağımızın altını çizmek istiyorum.”

Türkiye’de 2030’a kadar Mobilite Araç ve Teknolojileri Stratejik Hedefler ve Yol Haritası Taslağı’na göre elektrikli araç satışlarının pazar payının yüzde 35’e, elektrikli araç parkının 2,5 milyona, kamuya açık şarj soket sayısının ise 250 bine yükselmesi bekleniyor.