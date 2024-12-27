Fiba Yenilenebilir Enerji hibrit santral portföyünü güçlendiriyor

Fiba Yenilenebilir Enerji, hibrit enerji projelerine finansman sağlamak amacıyla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile bir kredi anlaşması imzaladı. On dört rüzgâr ve beş güneş enerjisi santraliyle faaliyet gösteren şirket, kapasitesini artırarak Türkiye’nin yeşil dönüşümüne katkı sağlamaya devam ediyor.

Fiba Yenilenebilir Enerji, EBRD tarafından sağlanan finansmanla 2012 ve 2016 yıllarında devreye aldığı Günaydın ve Uluborlu Rüzgâr Enerjisi Santrallerine güneş panelleri kurarak mevcut santrallerini hibrit statüsüne geçirecek. Bu dönüşüm, toplam kapasiteyi 75 MW artırarak yaklaşık 24 bin hanenin yıllık enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılamasına olanak tanıyacak. Proje ayrıca, 71 bin ton karbon emisyonunu engelleyerek çevre kirliliğini büyük oranda azaltacak.

Büyüme ve sürdürülebilirlik vizyonu

Fiba Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, imza töreninde yaptığı konuşmada, grubun sürekli gelişim vizyonunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Fiba Grubu olarak insan, toplum ve dünya için değer yaratma vizyonumuz çerçevesinde yenilenebilir enerji yatırımlarımızın çok önemli bir yeri bulunuyor. Fiba Yenilenebilir Enerji ile de hem ülkemizde hem de yurt dışında yatırım fırsatlarını yakından takip ettiğimiz bir dönemdeyiz. Mevcut 581 MW’lık kurulu gücümüzü öncelikle yeni hibrit yatırımlarımızla 2025’in ilk çeyreğinde 737 MW’a çıkarmayı, 2026 ortasına kadar da toplam 1.000 MW hedefimizi aşmayı ve yenilenebilir enerji alanında bölgesel olarak öncü bir güç olmayı hedefliyoruz. Bu hedefimizi gerçekleştirme noktasında hibrit projeleri de çok önemsiyoruz. Bu projeler aynı zamanda yenilenebilir enerjinin geleceği için de stratejik öneme sahip. EBRD ile yaptığımız bu finansman anlaşması, Türkiye’nin yeşil dönüşüm potansiyelini artırırken, enerji arz güvenliğine de katkı sağlayacak. Bu bağlamda şirket olarak yatırımlarımızı büyütmeye ve Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”

Fiba Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Koray Kıymaz ise şirketin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim (ESG) alanlarındaki liderlik misyonuna dikkat çekerek, "Fiba Yenilenebilir Enerji olarak tüm projelerimizde ESG yaklaşımını benimsiyor, enerji verimliliği ve teknolojik yeniliklerle sektörde fark yaratıyoruz. Tüm çalışmalarımızı toplumsal ve çevresel sorumluluk bilinciyle gerçekleştiriyor, tedarik zincirimizden yönetim modellerimize kadar sürdürülebilir değerler yaratmak için çalışıyoruz. EBRD ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinin de yeşil ve karbonsuz bir geleceğe geçiş sürecinde çevresel ve sosyal sorumluluk bilinciyle yürüttüğümüz faaliyetlerimize önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

2040’a kadar net sıfır karbon hedefi

Fiba Yenilenebilir Enerji, 2024 yılında toplamda 1.563.409 MWh temiz enerji üreterek Türkiye’nin karbon salımı azaltma hedeflerine önemli oranda katkı sağladı. Şirket, Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne (SBTi) katılarak 2040 yılına kadar net sıfır karbon hedefini benimseyen firmalar arasında yer alıyor. Bu kapsamda, hibrit santral projeleriyle enerji arz güvenliğini artırıp yerel ekonomiyi de destekliyor. Fiba Yenilenebilir Enerji, geleceğe yönelik bu vizyonunu, toplumsal ve çevresel sorumluluk alanlarındaki projeleriyle desteklemeye devam ediyor.