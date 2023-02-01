Fitch Ratings'in "Avrupa'nın Gaz Krizinde En Kötüsü Geride Kaldı" başlıklı raporuna göre, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ve enterkonnekte altyapısının sağlanması, Avrupa'nın uzun vadeli gaz tedariki için temel kriter olarak öne çıkıyor.

Avrupa'nın LNG tedarikini artırması, ılıman hava koşulları ve talebi düşürmeye yönelik adımları, enerji krizinde en kötü senaryoyu önledi.

Rekor kıran gaz fiyatlarına bağlı olarak Avrupa Birliği'nin (AB) gaz talebi 2022'de yüzde 10 gerilerken, talep düşüşünün bu yıl da devam etmesi ve yüzde 15'e ulaşması bekleniyor. Yüksek fiyat kaynaklı talep düşüşleri, ülkelere göre değişkenlik gösteriyor.

Enerji krizinde Rus gazına bağımlılığın azaltılmasında temel alternatif kaynak olan LNG'nin önemini koruması, küresel LNG piyasasında tedarik sıkışıklığının devam etmesi bekleniyor.

Çin'in "sıfır Kovid" politikasının kaldırılmasıyla LNG talebinin artacağı ve bu durumun küresel LNG tedarikindeki sıkışıklığı artıracağı öngörülse de Avrupa'nın yeterli LNG alımı sağlayabileceği tahmin ediliyor.

Fitch Ratings, Avrupa'da doğalgaz fiyatlarının ise bir süre daha "çok oynak" kalmaya devam edeceğini ve savaş öncesine göre yüksek seviyelerde kalacağını öngörüyor.

Bu kapsamda, doğalgaz fiyatları ancak 2025'ten itibaren, LNG ve enterkonnekte altyapısının oluşturulmasıyla sürdürülebilir şekilde normalleşecek.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de Mart 2023 vadeli kontratlarda bir megavatsaat doğalgazın fiyatı 58 avrodan işlem görüyor.

Fiyatlar, savaş sonrasında Ağustos 2022’de megavatsaat başı 342,8 avroya kadar çıkmıştı.

TTF'de fiyatlar, ılıman hava şartları ve doğalgaz depolarındaki doluluk oranlarının yüksek seyretmesiyle Aralık 2022’den itibaren düşüş eğilimine girmişti.