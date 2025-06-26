Eksim Enerji, Sakarya Geyve’de bulunan rüzgar enerjisi santralinde (RES) büyük çaplı kapasite artırımını tamamladı. İşletmeye geçen yatırımla 2024 yılı başında 50 MW olan kapasite 150 MW güce ulaşmış oldu. Santralden üretilen toplam enerjiyle 171 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. TGeyve RES için yapılan toplam yatırım miktarı ise 195 milyon Euro oldu.

Türkiye’nin yeşil dönüşümüne yüzde yüz yenilenebilir enerji üretimiyle katkı sağlayan Eksim Enerji, kamuoyu ile paylaştığı yatırım programını kısa süre içerisinde başarıyla uygulamaya devam ediyor. Sakarya’nın Geyve ilçesinde bulunan rüzgar enerjisi santralinin (RES) kapasitesini 150 MW’a yükselten şirket, son olarak 80 milyon Euro yatırım ile 14 türbinin ticari işletmeye geçişini sağladı. İlk üretimin 2020 yılında yapıldığı Geyve santralinde toplam yatırım tutarı 195 milyon Euro’ya ulaştı.

“Kapasitemizi üç katına çıkardık, 171 bin hane temiz enerji kullanacak”

Projeye ilişkin konuşan Eksim Enerji CEO’su Arkın Akbay, “Operasyonel hızımız ve verimliliğimiz sayesinde Geyve RES’in kapasitesini planladığımız süre içinde 50 MW’dan 150 MW’a ulaştırdık. Santralimiz yılda ortalama 410 milyon kWh enerji üretecek ve böylelikle yaklaşık 171 bin hanenin elektrik ihtiyacının tamamı yenilenebilir kaynaktan üretilen enerjiyle karşılanmış olacak” dedi.

Geyve RES’in aynı zamanda çevresel hassasiyet açısından örnek teşkil ettiğinin altını çizen Akbay şunları söyledi:

“Temiz enerji dönüşümü ve arz güvenliğini artırmanın en önemli yolunun doğayla uyumlu bir üretim anlayışından geçtiğine inanıyoruz. Santralimiz sayesinde şimdiye kadar önüne geçilen karbon salım miktarı yaklaşık 350 bin ton oldu. Geyve’de olduğu gibi yatırım yaptığımız her bölgeye özel saha araştırmaları doğrultusunda doğayla uyumu bozacak herhangi bir unsurun olmamasına dikkat ederek, yatırımlarımızı bu hassasiyetle gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımızla hem ülkemizin karbon ayak izini azaltmayı hem de gelecek nesillere temiz bir miras bırakmayı amaçlıyoruz. Eksim Enerji; kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliğinin yanı sıra bulunduğu coğrafyanın ve halkın hassasiyetlerini dikkate aldığı yeni kapasite artışlarına da hazır. Bakanlığımızın, TEİAŞ’ın ve EPDK’nın uygun göreceği kapasiteleri hızla ülkemize kazandırıyoruz, kazandırmaya devam etmek için yenilerini bekliyoruz.”



