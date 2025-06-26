ARA
DOLAR
39,76
0,02%
DOLAR
EURO
46,77
0,89%
EURO
GRAM ALTIN
4264,87
0,13%
GRAM ALTIN
BIST 100
9301,05
-1,25%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Enerji
  • "Geyve’deki RES yatırımı 195 milyon Euro’ya ulaştı"

"Geyve’deki RES yatırımı 195 milyon Euro’ya ulaştı"

Eksim Enerji, Sakarya Geyve’de bulunan rüzgar enerjisi santralinde (RES) büyük çaplı kapasite artırımını tamamladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Geyve RES için yapılan toplam yatırım miktarı ise 195 milyon Euro oldu.

26 Haziran 2025 | 18:53
"Geyve’deki RES yatırımı 195 milyon Euro’ya ulaştı"

Eksim Enerji, Sakarya Geyve’de bulunan rüzgar enerjisi santralinde (RES) büyük çaplı kapasite artırımını tamamladı. İşletmeye geçen yatırımla 2024 yılı başında 50 MW olan kapasite 150 MW güce ulaşmış oldu. Santralden üretilen toplam enerjiyle 171 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. TGeyve RES için yapılan toplam yatırım miktarı ise 195 milyon Euro oldu.

Türkiye’nin yeşil dönüşümüne yüzde yüz yenilenebilir enerji üretimiyle katkı sağlayan Eksim Enerji, kamuoyu ile paylaştığı yatırım programını kısa süre içerisinde başarıyla uygulamaya devam ediyor. Sakarya’nın Geyve ilçesinde bulunan rüzgar enerjisi santralinin (RES) kapasitesini 150 MW’a yükselten şirket, son olarak 80 milyon Euro yatırım ile 14 türbinin ticari işletmeye geçişini sağladı.  İlk üretimin 2020 yılında yapıldığı Geyve santralinde toplam yatırım tutarı 195 milyon Euro’ya ulaştı.

“Kapasitemizi üç katına çıkardık, 171 bin hane temiz enerji kullanacak”

Projeye ilişkin konuşan Eksim Enerji CEO’su Arkın Akbay, “Operasyonel hızımız ve verimliliğimiz sayesinde Geyve RES’in kapasitesini planladığımız süre içinde 50 MW’dan 150 MW’a ulaştırdık. Santralimiz yılda ortalama 410 milyon kWh enerji üretecek ve böylelikle yaklaşık 171 bin hanenin elektrik ihtiyacının tamamı yenilenebilir kaynaktan üretilen enerjiyle karşılanmış olacak” dedi.
Geyve RES’in aynı zamanda çevresel hassasiyet açısından örnek teşkil ettiğinin altını çizen Akbay şunları söyledi:
“Temiz enerji dönüşümü ve arz güvenliğini artırmanın en önemli yolunun doğayla uyumlu bir üretim anlayışından geçtiğine inanıyoruz. Santralimiz sayesinde şimdiye kadar önüne geçilen karbon salım miktarı yaklaşık 350 bin ton oldu. Geyve’de olduğu gibi yatırım yaptığımız her bölgeye özel saha araştırmaları doğrultusunda doğayla uyumu bozacak herhangi bir unsurun olmamasına dikkat ederek, yatırımlarımızı bu hassasiyetle gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımızla hem ülkemizin karbon ayak izini azaltmayı hem de gelecek nesillere temiz bir miras bırakmayı amaçlıyoruz. Eksim Enerji; kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliğinin yanı sıra bulunduğu coğrafyanın ve halkın hassasiyetlerini dikkate aldığı yeni kapasite artışlarına da hazır. Bakanlığımızın, TEİAŞ’ın ve EPDK’nın uygun göreceği kapasiteleri hızla ülkemize kazandırıyoruz, kazandırmaya devam etmek için yenilerini bekliyoruz.” 

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 4264,87 0,13%
  • ALTIN ONS 3336,03 0,12%
  • BIST 100 9301,05 -1,25%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,15 -0,72%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36197 -0,773%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 78,75 0,1491%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,7648 0,0156%
  • EURO/DOLAR 1,1728 0,5733%
  • EURO/TURK LIRASI 46,7668 0,8864%
  • STERLIN/DOLAR 1,37597 0,69301%
Borsa Haberleri
26 Haziran borsada gün sonu rakamları
Bedelli sermaye artırı kararını duyurdu: Yüzde 300
Doğuş Otomotiv'den yeni sözleşme duyurusu
2 şirketten bedelsiz kararı, 2 şirketten bedelsiz başvurusu
Borsada bugün 1 bedelsiz, 1 temettü var (26 Haziran)
SPK'dan 19 internet sitesi için erişim engeli kararı
Fenerbahçe'ye bedelli onayı geldi
Turkcell'den Artel kararı
SPK bülteni: 2 şirketin sermaye artırımına onay geldi
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Yüzde 900
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 5 şirket
25 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsa şirketinden 'konkordatodan feragat' açıklaması
Galata Wind Enerji’den yurtdışı yatırımları hakkında açıklama
Avrupakent GYO'dan varlık alımı duyurusu
GERİ
İLERİ
26 Haziran borsada gün sonu rakamları
Bedelli sermaye artırı kararını duyurdu: Yüzde 300
Doğuş Otomotiv'den yeni sözleşme duyurusu
2 şirketten bedelsiz kararı, 2 şirketten bedelsiz başvurusu
Borsada bugün 1 bedelsiz, 1 temettü var (26 Haziran)
SPK'dan 19 internet sitesi için erişim engeli kararı
Fenerbahçe'ye bedelli onayı geldi
Turkcell'den Artel kararı
SPK bülteni: 2 şirketin sermaye artırımına onay geldi
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Yüzde 900
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 5 şirket
25 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsa şirketinden 'konkordatodan feragat' açıklaması
Galata Wind Enerji’den yurtdışı yatırımları hakkında açıklama
Avrupakent GYO'dan varlık alımı duyurusu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL
}